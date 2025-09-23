El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Daniela Hernando (primera de la izquierda), junto a sus compañeras en el podio. RFEM
Trial

Daniela Gómez gana con España la Copa de las Naciones

La cántabra, de 16 años, buscará este fin de semana en Galicia el Campeonato de España, un certamen que lidera con cinco puntos de ventaja a falta de una sola prueba

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Hace apenas quince días que la joven piloto de trial Daniela Hernando, lograba subirse al tercer peldaño del podio la última prueba puntuable del Campeonato ... del Mundo de trial women 2, disputada en el Reino Unido. Era solo un aperitivo de lo que le esperaba en un septiembre perfecto para ella. De allí se desplazó a Barcelona para entrenar con el equipo de la Federación Española; ese con el que se acaba de proclamar en Italia campeona de la Copa de las Naciones, donde la delegación española ha firmado un doblete al ganar tanto en la categoría femenina como en la masculina.

