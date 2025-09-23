Daniela Gómez gana con España la Copa de las Naciones

Hace apenas quince días que la joven piloto de trial Daniela Hernando, lograba subirse al tercer peldaño del podio la última prueba puntuable del Campeonato ... del Mundo de trial women 2, disputada en el Reino Unido. Era solo un aperitivo de lo que le esperaba en un septiembre perfecto para ella. De allí se desplazó a Barcelona para entrenar con el equipo de la Federación Española; ese con el que se acaba de proclamar en Italia campeona de la Copa de las Naciones, donde la delegación española ha firmado un doblete al ganar tanto en la categoría femenina como en la masculina.

Hernando y sus compañeras completaron una prueba perfecta, especialmente en la primera vuelta, a pesar -o precisamente por eso- de la fuerte competencia por parte del equipo italiano, que en la segunda vuelta consiguió empatar con las españolas. Fue así necesario acudir a los 'ceros' para resolver la igualada y que el equipo español se proclamara campeón. O al menos eso parecía, porque en la práctica tuvieron que esperar un poco más. Una reclamación de las anfitrionas dejó brevemente la victoria en suspenso, y solo cuando ya estaban en el podio se dio a conocer el veredicto de los jueces, que les daba, aquella vez sí, definitivamente el título.

Se trata de un excelente resultado que deja claro una vez más el nivel del trial español y, en especial, el futuro que tiene la cántabra en esta especialidad, en la que con solo 16 años atesora ya un nutrido palmarés que no deja de crecer.

Sin prácticamente tiempo para pasar por casa, Hernando se desplazará este fin de semana a Galicia para buscar el campeonato de España de trial, certamen que a falta de esta última prueba gallega lidera con cinco puntos de ventaja respecto a su más inmediata perseguidora, por lo que parte a priori con muchas posibilidades de traer el título a Cantabria y rematar así una temporada poco menos que perfecta.