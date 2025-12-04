La épica contra la lógica: Verstappen y Norris se juegan el Mundial

Quien se desconectara de la Fórmula 1 hace meses y se encuentre ahora la situación en la que se ha llegado al vigésimocuarto gran premio ... de la temporada no se lo va a creer. De aquel dominio aplastante de Oscar Piastri solo queda el recuerdo y a Abu Dabi se ha llegado con Lando Norris al frente, pero por mucho menos de lo que hubiera deseado. Y es que la pifia de McLaren de Catar ha convertido la última cita del Mundial en definitiva cuando, meses atrás, ya se hacían apuestas de con cuántas carreras de adelanto iba a proclamarse campeón del mundo uno de los pilotos papaya.

La suerte está echada para todos. Norris, Verstappen y Piastri, en este orden, se juegan el título de 2025, con más opciones para el primero y menos para el último. De hecho, a Piastri solo le vale ganar (y que Norris sea sexto o peor) o ser segundo (y que Norris sea décimo o peor). Pero tanto para el británico de McLaren como para el neerlandés de Red Bull las permutaciones son mucho más amplias.

Para Norris el camino fácil -más de escribir que de conseguir- es acabar en el podio. En el momento en el que entre en el cajón, la diferencia de doce puntos será imposible de conjugar para Verstappen, que verá cómo su corona pasa a la última joya de la cantera de McLaren. Si cae más atrás, la situación cambia de manera muy radical, porque en ese momento dependerá de lo que hagan sus rivales. Y aquí Verstappen tendría que hacer lo mismo que en Catar: ganar. Si el tetracampeón quiere mutar en pentacampeón, su camino más fácil es llegar antes que nadie a la meta de Yas Marina y esperar a que sus rivales no alcancen la posición mínima. Si acaba segundo, a Norris le bastará con ser sexto; si acaba tercero, Norris debe ser octavo y si acaba cuarto, a Norris le bastará con puntuar, es decir, finalizar décimo.

Estos son los escenarios en los que puede pasar de todo. Piastri puede ganar y complicarle la vida a su compañero, lo que añadiría un punto más de esquizofrenia a una batalla intestina que McLaren no supo decantar a tiempo y que ahora se ve obligado a ver cómo espectador. Si lo hace Verstappen, obligará a Norris a estar donde, por lógica, debería optar siempre con este MCL39 que sobre el papel es superior al resto. Todo ello contando con que se pueden meter invitados sorpresa de por medio, como un George Russell que nunca hace ruido y siempre está, un Charles Leclerc que en cualquier momento engancha una carrera decente o incluso un Carlos Sainz que ya lleva dos podios más que su sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton, y que precisamente se despidió de su etapa de rojo subiéndose al cajón aquí en 2024.

Ya pasó en 2021, la última gran resolución de un título en el trazado de Yas Marina. La despedida de la actual normativa, la del regreso del efecto suelo, se produce también con el título en juego y puede suponer el fin del actual dominador. No es menos irónico que sea precisamente Verstappen el rey que puede caer a manos del prometedor candidato, aunque Norris no sea la joya que es aquel. Verstappen, Norris y Piastri -mientras las matemáticas no digan lo contrario- se disputarán un título que puede acabar con el neerlandés logrando su quinto entorchado y, además, culminando su Capilla Sixtina con la mayor remontada jamás vista en la Fórmula 1. Y es que aún colean los 104 puntos que llegó a tener de desventaja con el líder, por entonces Piastri, allá por agosto.

El relato de Norris campeonando para cambiar el ciclo ganador está bien; el de la gesta del bendito malvado -espectacular spot de Canal+ Francia con Verstappen como una suerte de Darth Vader para promocionar esta última carrera- haciéndose con la gloria, mucho más. Verstappen no solo habría remontado lo imposible, sino que además se haría con el título sin haber sido líder antes en todo el año (algo que ya hicieron Surtees, Hunt y Vettel antes).

Las otras batallas

Aunque es evidente que el mayor interés está en el campeonato del mundo, hay aún cuitas por decidir. La del subcampeón, por ejemplo, que nacerá directamente de la anterior pelea, pero también la del décimo puesto del Mundial de Constructores, con Aston Martin, Haas y Racing Bulls peleando cuales ratas por un churro en doce puntos de margen. O la de Fernando Alonso para ser décimo en uno de sus años más difíciles, una posibilidad que tiene a tres puntos de distancia. Abu Dabi será, en definitiva, el desenlace de muchas historias: Tsunoda, por ejemplo, al que ya le han defenestrado sin coche para dejar el suyo a Hadjar y este a su vez al novato Lindblad para 2026. ¿Quién dijo que todo estaba decidido?