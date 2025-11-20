El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren. AFP
GP de Las Vegas

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

La disputa del GP de Las Vegas medirá realmente si el australiano es capaz de batirse en su peor momento con un Norris de dulce y un Verstappen que afronta su último tren

David Sánchez de Castro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

«Es extraño». Con estas dos escuetas palabras, Max Verstappen definió el final de la temporada 2025 que está protagonizando Oscar Piastri. No es casual ... que el neerlandés califique así la caída libre que ha sufrido el que, hasta el verano, era el gran candidato a ser su sucesor como vigente campeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  6. 6 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  7. 7

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  8. 8

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  9. 9

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado

El insondable misterio de Piastri: de máximo favorito a defenestrado