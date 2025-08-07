Gonzalo Pérez deja de ser presidente del automovilismo regional

El presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo, Gonzalo Pérez, ha comunicado a su junta directiva su decisión de dejar su cargo como presidente por ... motivos de salud y personales. Es en la jornada de hoy cuando tiene previsto presentar su renuncia oficialmente, en la Consejeria de Deportes del Gobierno de Cantabria. «Estos días estoy cerrando varias cuestiones que estaban abiertas para dejar todo lo más claro posible y para que el cambio en la presidencia sea lo más fácil y ágil posible», declaró Pérez a este periódico.

Gonzalo Pérez llegó a la presidencia de la Federacion Cántabra de Automovilismo en el mes de agosto de 2016 cuando ganó sus primeras elecciones, heredando una importante deuda que, en menos de un año y medio, se saldó, registrándose desde entonces una evolución positiva en las arcas de la Federación hasta llegar al presupuesto de esta temporada, que asciende a casi medio millón de euros.

La noticia ha corrido como la pólvora entre organizadores y deportistas y han sido numerosas las llamadas y mensajes que Pérez ha recibido desde entonces. «La verdad es que estoy sorprendido de las muestras de cariño y apoyo que estoy recibiendo, incluso de personas con las que a lo largo de estos nueve años en la presidencia he mantenido alguna diferencia en temas relacionados con el funcionamiento de la Federación, añade.

Problemas de salud que recomiendan cierto reposo y cuidarse un poco más son los motivos de esta renuncia. «Llevo varios meses con mi salud algo tocada y me recomiendan que es hora de frenar un poco y pensar en mí. He dado a este deporte todo lo que me ha sido posible, con aciertos y con errores, pero siempre con la mejor intención y con el objetivo de que el automovilismo cántabro tenga el lugar que se merece, por el trabajo que realizan todos, desde organizadores, deportistas, oficiales, patrocinadores, y todas las personas de colaboran con la Federación».

Una vez que se haga efectiva su renuncia en la Consejería de Deportes, se abrirá un proceso por el que la actual Asamblea General tendrá que votar a los diferentes candidatos que se presenten al cargo de presidente, no siendo necesaria la realización de nuevas elecciones.