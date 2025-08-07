El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gonzalo Pérez. F. O.
Gonzalo Pérez deja de ser presidente del automovilismo regional

En la jornada de hoy presentará su renuncia oficialmente a la Consejería de Deportes, tras comunicárselo a su junta directiva

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

El presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo, Gonzalo Pérez, ha comunicado a su junta directiva su decisión de dejar su cargo como presidente por ... motivos de salud y personales. Es en la jornada de hoy cuando tiene previsto presentar su renuncia oficialmente, en la Consejeria de Deportes del Gobierno de Cantabria. «Estos días estoy cerrando varias cuestiones que estaban abiertas para dejar todo lo más claro posible y para que el cambio en la presidencia sea lo más fácil y ágil posible», declaró Pérez a este periódico.

