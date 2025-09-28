El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coche de Miguel Gutiérrez, en plena competición. Fos
Motor

Gutiérrez se lleva la Subida a Guriezo

El piloto, con su barqueta Osella PA21, se llevó la última prueba del Campeonato de Cantabria de Montaña, donde Asenjo, líder, fue el vencedor

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:34

La primera edición de la Subida a Guriezo puso fin al Campeonato de Cantabria de Montaña 2025 con la victoria de Miguel Gutierrez, con su ... barqueta Osella PA21, con récord para esta nueva prueba en un tiempo de 2.48.442. La cita resultó complicada para la dirección de carrera, ya que entre averías y salidas de carretera, tuvieron que gestionar muchas interrupciones en el normal desarrollo de las diferentes mangas disputadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  3. 3

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  4. 4

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  5. 5

    La última ola de José de Diego
  6. 6

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  7. 7

    Ronda de vino, orujo y cocido en Potes
  8. 8

    La paz reina a derecha e izquierda
  9. 9

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  10. 10

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gutiérrez se lleva la Subida a Guriezo

Gutiérrez se lleva la Subida a Guriezo