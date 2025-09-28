Gutiérrez se lleva la Subida a Guriezo

La primera edición de la Subida a Guriezo puso fin al Campeonato de Cantabria de Montaña 2025 con la victoria de Miguel Gutierrez, con su ... barqueta Osella PA21, con récord para esta nueva prueba en un tiempo de 2.48.442. La cita resultó complicada para la dirección de carrera, ya que entre averías y salidas de carretera, tuvieron que gestionar muchas interrupciones en el normal desarrollo de las diferentes mangas disputadas.

Gutierrez fue escoltado en el podio por Iván Fernández, joven piloto que lleva en sus genes esta especialidad, ya que su padre, Juan Carlos Fernández, fue uno de los pilotos destacados, y por el piloto asturiano Jairo Pesquera, que se tuvo que conformar con el tiempo logrado en la primera manga oficial, tras sufrir una salida de carretera que le impedía salir a la última manga. Fernández, además de la segunda plaza general logró ayer la victoria en el apartado de carrozados, el trofeo junior y el trofeo de propulsión, poniendo así un perfecto broche a su primera temporada en competición.

Por detrás se clasificaba Rubén Echevarría, que se imponía en la Copa CM, mientras que Xavier Lujua se clasificaba a continuación con su Porsche. En lo que respecta a la categoría Carcross, Javi Soto (sexto de la genera), firmó su séptima victoria de la temporada, cerrando así un año en el que se ha impuesto en todas las pruebas disputadas.

Las siguientes posiciones hasta completar el top10, fueron para Mario San Román, Raúl Ruiz, Jacobo España e Iker Etxarri. La prueba rendía homenaje a Jaime Gil, piloto fallecido junto a su copiloto Diego Calvo en accidente en el 2021 mientras disputaban el Rally Villa de Llanes y que fueron recordados de manera emotiva por toda la comunidad del motor. Los organizadores de la prueba, además de incorporar su nombre al de la carrera, montaron una caravana de Seat Marbella (modelo con el que tuvieron el accidente Jaime y Diego) que se incorporaba a la estructura de seguridad de la subida con los dorsales de cada vehículo formando su nombre en una imagen que despertó el recuerdo de ambos y que sirvió para traer al presente a dos personas muy queridas en el gremio.

La jornada dejó algunas anécdotas en esta prueba, como el hecho de que uno de los pilotos cántabros más veteranos y actualmente en activo, Celestino López, participase en la categoría Legend llevando de copiloto a su nieta Julia, que ocupaba el asiento en el que su madre se sentó los últimos años.

Asenjo, campeón

Por otro lado, a falta de confirmación de la clasificación general final del campeonato por parte de la Federación Cántabra de Automovilismo, algo que realizará a lo largo de la semana de manera oficial, Mario Asenjo, que no participó en la Subida a Guriezo, se adjudicó el título con 90 puntos, seguido de cerca por Miguel Gutiérrez, ganador ayer en la última cita de la competición, con 84 puntos, y cierra el podio Jairo Pesquera con 69.