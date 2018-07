«Mi ilusión es correr el Campeonato del Mundo»

Al sentarse frente a Jorge Iglesias Vallín se ve al niño de 12 años al que le espera comenzar el próximo curso de primero de la ESO, pero cuando al hablar con él, sobre todo de las motos y del trial, se está ante todo un joven campeón que en sus primeros años ha logrado éxitos extraordinarios pero al que le esperan otros muchos aun mayores, que vive con pasión todo ese mundo de superar los obstáculos con la moto y que cuenta en sus padres con el apoyo necesario para superar todos los problemas que se presenten para cumplir sus ilusiones.

–¿Cuándo se subió a una moto por primera vez?

–Cuando tenía cuatro años. Los Reyes me trajeron una y a partir de ese momento no lo he dejado. Mis padres me recuerdan que en ese tiempo yo en lugar de ir a la cama con un peluche me iba dormía con la moto.

–¿De dónde le viene esa afición por las motos?

–Es algo que me ha trasmitido mi padre, él también ha corrido.

–¿Y su participación en las primeras competiciones cuándo llegó?

–Fueron al poco tiempo ya que participé en las pruebas en Asturias con 5 años y gané en la categoría infantil en todos los años desde los 5 hasta los 8.

–El trial no parece que sea un deporte sencillo por los obstáculos que hay que superar. ¿No ha tenido miedo en algún momento?

–No, no lo he tenido. A algunos obstáculos complicados hay que tenerlos respeto y buscar la manera para superarlos sin arriesgar. Dicen que soy bastante prudente.

–¿Cuáles son las características que se deben de tener para el trial?

–Fundamentalmente equilibrio, coordinación y mucha concentración y pensar con la cabeza.

–Y de todos ellas ¿en cuál cree que destaca más?

–Creo que yo llevo bien la coordinación.

–Imagino que el que sus amigos le vean en moto y tener tan buenos resultados les dará mucha envidia.

–Ellos todos son futboleros por eso no les va mucho lo de las motos. Pero gracias a las competiciones en las que participo he hecho muchos amigos por toda España.

–¿En qué competiciones participa?

–En las del Campeonato de España, ahora estoy en la categoría juvenil B que es para los que estamos entre los 10 y los 14 años. También participo en el Campeonato de Cantabria en la categoría TR4 que es para adultos y también en las de Asturias. En total participo en unas 20 pruebas al año.

–¿Y para los entrenamientos como se las arregla?

–Normalmente entreno los fines de semana que es cuando puedo por los estudios y porque es cuando puede llevarme mi padre por el trabajo. Normalmente solemos ir a zonas de Asturias habilitadas para ello. Aquí algunas veces vamos a una zona de Serdio, donde este fin de semana se celebra una prueba.

–Ha tenido una gran trayectoria a pesar de su edad y ahora ha llegado la guinda a todo ello.

–Sí, además de esas victorias que tuve en los primeros años en Asturias también vencí en el campeonato de promesas de Cantabria y he sido tercero en el de TR4 de adultos porque no había en mi categoría cuando tenía 11 años y en este año gané todas la pruebas. Además el pasado fin de semana logré el subcampeonato de España con las dos carreras que se hicieron en Pobladura de la Reguera en León, en donde vencí en una de ellas que unido al cómputo de las que se celebraron en Gerona y en La Nuncia me han dado ese subcampeonato.

–Me imagino que estará muy contento y sus padres estarán muy orgullosos.

–Sí, estamos muy contentos, además me han dicho, aunque no lo sé con seguridad, que tras Amós Bilbao soy el primer cántabro que ha vencido en una prueba del Campeonato de España.

–Además el participar en todas esas competiciones con tanto desplazamientos y con todo lo que conlleva una moto será muy costoso.

–Si es muy costoso, contamos con la ayuda de un patrocinador que quiere ser anónimo, también con la firma Mots que me proporciona la equipación y con el taller mecánico Torremotor de Unquera.

–Con el futuro que se le presenta, ¿cuál es su sueño?

–Para mí ya lo es lo que logré este año, pero mi ilusión sería poder correr el campeonato del mundo.