Mario Asenjo defiende en Secadura su liderazgo en montaña

La prueba cuenta con una nómina de 93 participantes que ratifica su consolidación tras su regreso al calendario

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:25

La Subida a Secadura, sexta cita del Campeonato de Cantabria de Montaña recuperada por la escudería La Junta Racing, se disputa este sábado con Mario Asenjo entre los favoritos y una nómina de 93 participantes que ratifica su consolidación tras su regreso al calendario. Entre los más destacados se encuentra el líder de la general, Mario Asenjo, que suma 70 puntos, seis más que Miguel Gutierrez (segundo) y 18 sobre el asturiano Jairo Pesquera. También cuenta para la victoria el gallego Pablo Rey y el asturiano Pablo Vázquez.

En el apartado de carrozados destacan los Porsche de Xabier Lujua, Abraham Cabrera, Ricardo Gómez y Cándido Vargas, además del espectacular Ferrari 360 de Juan José Abia. Quien no estará con su espectacular Lamborgini Huracán será Gus Caro, que con el título de campeón de Cantabria asegurado participará próximamente en la Subida Internacional de Onil, puntuable para el Campeonato de España. Otras categorías son las de los fórmulas y los con Javier Polanco y Javi Soto, ya campeón autonómico, como favoritos en sus categorías. La prueba se pondrá en marcha a las 12.00 horas, con la manga de entrenamientos y, a continuación, las tres oficiales sobre la CA-267, con salida desde Secadura y meta en el Alto de Campo de la Cruz y un recorrido de 3,5 km.

