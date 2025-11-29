Mora estrena su nuevo Skoda Fabia con victoria

Félix Ortiz Suesa Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Rally Ribamontán al Mar nunca defrauda y un año más demostró ser un máster de pilotaje para sus participantes. El comentario general de todos los equipos al final de cada especial era lo difícil que resultaba mantenerse en la carretera. En tan difíciles condiciones, el asturiano José Manuel Mora y su copiloto –cántabro– Iván Bajo, con su nuevo Skoda Fabia N5, lograba una contundente victoria para revalidar su triunfo de 2024 después de imponerse en cinco de las ocho especiales disputadas, marcando un fuerte ritmo desde la primera de ellas. La segunda plaza se la adjudicaban Iván Pelayo y Ángel Muriedas, cerrando las posiciones de podio Mariano Lavín y Patxi Altuna. Pablo Pacheco y Borja Fernández eran los dos siguientes clasificados. Estos dos pilotos, junto con Iván Pelayo, fueron quienes se adjudicaron los scratch que no conseguió Mora.

Cántabros en Valencia

La representación cántabra en el Rally de Valencia, donde tres participantes optaban a otros tantos títulos, se saldaba únicamente con el del copiloto Diego Fuentes, que conseguía el título en el Campeonato de Rallies de la Comunidad Valenciana. Quien se tenía que conformar con la segunda plaza era Sergio Fernández en la Clio de Asfalto, tras Nicolás Cabanes. Tampoco Pablo Fuentes lograba el título en la Copa Dacia Sandero. En su primera temporada en el Nacional, ha terminado en un gran segundo puesto.