El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc (d) y Álex Márquez (i), junto a sus padres.
Análisis

La gala de los Márquez

Valencia echó el telón a la temporada 2025 de MotoGP con la tradicional ceremonia de entrega de premios, en la que todo el protagonismo fue para la familia de Cervera

Jesús Gutiérrez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

MotoGP le debía un Gran Premio a Valencia y ésta se tomó la reválida con creces. La destrucción que sembró la dana hace un año ... bordeó las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo y destrozó tres de sus cuatro accesos, haciendo imposible la celebración de un evento en 2024 para el que mentalmente tampoco habría estado preparado. En su lugar se corrió en Montmeló, en una cita que se renombró como Gran Premio de la Solidaridad y cuyos beneficios fueron para los afectados por las inundaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  3. 3

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  7. 7

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  8. 8

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  9. 9 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  10. 10

    El campo cántabro se queda sin cacareos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La gala de los Márquez

La gala de los Márquez