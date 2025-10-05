José Antonio Rueda: El rayo andaluz

Jesús Gutiérrez Domingo, 5 de octubre 2025, 16:14 Comenta Compartir

A José Antonio Rueda (Los Palacios y Villafranca, 26/10/2005) se le empezó a seguir la pista muy pronto, cuando se proclamó campeón de España de Moto4 con solo diez años, siendo el piloto más joven de la parrilla y compitiendo contra rivales que le sacaban una cabeza. Ya por entonces, se hacía llamar 'Erre', por Rayo McQueen, el personaje principal de su película favorita, Cars. Y juntaba las siglas RR (Rayo Rápido), que también eran las iniciales de sus apellidos (Rueda Ruiz); con las de su dorsal, el 99. El mismo que su ídolo Jorge Lorenzo y que mantiene a día de hoy, aunque en su día llegó a correr también con el 95 del popular coche rojo de Pixar.

Su historia se parece mucho a la que la mayoría de los pilotos que compiten sobre dos ruedas. Un día, siendo un niño, del regalaron una moto y ya no se bajaría de ella. Lo que le haría destacar es talento innato para ir rápido en un circuito, que le hizo ir ascendiendo los peldaños lógicos en el motociclismo. Hasta que definitivamente explotó en 2022, el año que hizo lo nunca había logrado hacer ningún adolescente hasta entonces. Ese año, Rueda corrió y ganó los dos certámenes más importantes que sirven de puerta de entrada al campeonato del mundo: el JuniorGP, el más prestigioso ya que tiene rango de Mundial Junior; y la Red Bull Rookies Cup, una copa monomarca que se disputa en algunos de los grandes premios en suelo europeo.

Con semejante caché aterrizó en el Mundial de Moto3 en 2023, con uno de los equipos punteros, el que dirige el finlandés Aki Ajo, el mismo con el que Marc Márquez ganó su primer título en 125 cc o Pedro Acosta ganó los de Moto3 y Moto2. Acabó cuarto en su carrera de debut, lo que hacía presagiar inicio fulgurante, pero solo subiría una vez al podio en su año de rookie, tercero en Cataluña, para acabar noveno en la clasificación final. En 2024 quería ser uno de los actores principales, y en la segunda cita de Portugal ya había mejorado su mejor resultado mundialista, segundo. Sin embargo, un revés inesperado se cruzó en su camino.

El circuito de Las Américas, en Estados Unidos, acogía el tercer gran premio del año y el piloto sevillano calificaba segundo en la parrilla a pesar de que durante el fin de semana se iba quedando sin fuerzas. Esa misma tarde fue a un hospital en Austin donde se quedaría ingresado. Lo que era un malestar general que iba a más durante el gran premio se acabó convirtiendo en una intervención de urgencia para extirparle el apéndice, lo que le dejó un par de carreras sin competir. Aquel obstáculo le obligaría a recalibrar sus objetivos de la temporada. Esa apendicitis le había obligado a perderse la carrera de casa, en Jerez, pero se desquitó con creces, ya que volvería a pisar el cajón en Montmeló y en la tercera cita española del año, en Alcañiz, llegó su ansiada primera victoria. Un triunfo que le convertía en el ganador número 400 de la historia del campeonato y que pudo dedicar a su gran amigo Hugo Millán, fallecido en esa misma pista en 2021 con solo 14 años. «Seguro que me ha ayudado a llegar hasta aquí», decía ese día mientas se aguantaba las lágrimas.

Intratable

2025 tenía que ser el año de José Antonio Rueda. Con el ascenso a Moto2 de los cuatro primeros del año anterior, el sevillano asumía el rol de máximo favorito, que refrendó desde la primera carrera del año en Tailandia, que ganó con siete segundos de margen y una autoridad impropia de la categoría de Moto3.

Desde esa primera cita del año hasta este domingo en Indonesia, solo cedió el liderato en una ocasión tras el GP de Qatar, el cuarto del año, por un problema mecánico que le obligó a abandonar. En medio del desierto ganó Ángel Piqueras, que le arrebató la primera posición por un punto. El valenciano ha sido su principal rival, aunque viendo las distancias y el margen con el que Rueda ha sido campeón, no ha tenido competidores reales.

Entre sus victorias más simbólicas la lograda en Jerez, justo después del cero de Qatar y que le devolvía al liderato. Tras perderse la cita del año anterior por la apendicitis, ganó escapado en el circuito de casa, convirtiéndose en el primer andaluz que ganaba una prueba del Mundial en el trazado gaditano. En ese momento de la temporada enlazó tres triunfos seguidos con los que se haría un colchón en la clasificación. El último de ese 'hat trick', con una de esas exhibiciones de época en el circuito de Silverstone. Fue sancionado en los entrenamientos por molestar, precisamente a Piqueras, salía último en parrilla y remontó hasta ganar de forma magistral en el mítico trazado inglés.

Los números de Rueda en 2025 son de campeón, sumando hasta la fecha nueve victorias y otros cuatro podios más, además de cinco poles. El título era el objetivo principal del año y, con él, se ha asegurado también su salto a Moto2 en 2026, donde repetirá en la estructura del Red Bull KTM Ajo. Pero ese será el siguiente capítulo en la historia de 'Erre', el andaluz más rápido de la historia y que ha inscrito su nombre con letras de oro en el palmarés del campeonato del mundo de motociclismo.