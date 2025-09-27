Marc Márquez roza el título tras ser segundo en el sprint

Jesús Gutiérrez Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Marc Márquez llegó al circuito de Motegi con un único objetivo, cerrar el campeonato lo antes posible y poder afrontar las últimas cinco citas de la temporada sin toda esa tensión que ya se empieza a acumular, como él mismo reconocía. «Cada vez me pesan más los hombros, porque veo que se está acercando algo grande y esto es lo que hace que pese un poco más, pero creo que también es algo humano y natural». Se nota que Márquez no está tan suelto encima de la moto y este fin de semana le está costando más de lo normal, pero sin brillar como acostumbra, va sacando el trabajo adelante y casa vez está más cerca de ese ansiado séptimo título en MotoGP.

Arrancó el sábado con una caída sin consecuencias en el entrenamiento libre de la mañana, pero que le tuvo parado mucho tiempo en el box. Luego en la calificación, sin esa chispa explosiva que acostumbra a sacar a una vuelta, cumplió. Salía tercero en parrilla, por detrás de un renacido Pecco Bagnaia y de Joan Mir, en una primera fila con pleno de campeones de MotoGP. Un par de líneas por detrás, lo hacía el único rival que puede retrasar su título, su hermano Álex, con muchos más problemas durante todo el fin de semana y que antes había pasado por la repesca de la Q1.

La salida de Marc tampoco fue brillante y en la primera vuelta perdió la tercera posición con Pedro Acosta. Marc estuvo varias vueltas rodando cuarto, sin poder pasar a un Joan Mir que frenaba muy tarde y que obligaba al de Cervera a asumir muchos riesgos si quería adelantarle. Lo consiguió cuando faltaban cinco vueltas, pero por delante Bagnaia ya se había escapado y lo máximo que podía aspirar era a ser segundo. Y fue justo lo que consiguió, después de deshacerse de Acosta a falta de tres vueltas.

Una peleada segunda posición que tenía aún más valor por el resultado de su hermano Álex, que solo pudo ser décimo y que se quedaba sin puntuar al sprint. De esta forma, Marc Márquez se acercaba un poco más al título ya que le bastará con no ceder más de seis puntos con su único rival. De forma que, entre las muchas combinaciones posibles, si este domingo gana o es segundo, será campeón independientemente del resultado de Álex. Y si Marc tuviera un problema en forma de caída o de avería y no puntuase, su hermano estaría obligado a acabar entre los nueve primeros, cosa que no logró en el sprint.

Bagnaia está de vuelta

Si alguien estaba necesitado de resultados ese era el italiano, que en los últimos cinco grandes premios no había logrado estar en el podio, incapaz de ser rápido con la misma Ducati con la que su compañero de equipo está a punto de conquistar el título. En Japón renació el bicampeón de MotoGP, con su mejor sábado del año, después de lograr la pole y su primera victoria al sprint de la temporada. Un triunfo autoritario de Bagnaia, liderando cada una de las doce vueltas y que le sitúan como el favorito para la carrera del domingo. Solo es una victoria al sprint, eso es así, pero era una victoria balsámica, como reconocía el italiano: «Es un alivio enorme después uno los periodos más duros en mi carrera».

Primer doblete de la temporada de los pilotos del equipo oficial Ducati, con Pedro Acosta escoltándoles en el podio. Un gran tercero para el murciano, que tuvo que sortear varios problemas técnicos en su KTM desde la calificación, pero que le sitúan como la principal alternativa a las motos rojas. Y también firmó el mejor sábado desde que es piloto de Honda, Joan Mir, que rozó la pole (partía segundo en parrilla) y acabó cuarto, a seis décimas del podio.

Y el que no gana para desgracias en este 2025 es el todavía campeón, Jorge Martín, que acabó en el hospital tras una dura caída. El madrileño salía desde la 17ª posición de la parrilla y en la primera curva su Aprilia se descontroló y acabó embistiendo a su compañero de equipo, Bezzecchi. El italiano salió prácticamente ileso del accidente, pero no así el español, que sufrió una fractura de clavícula derecha con desplazamiento, de la que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Martín es baja para lo que resta de gran premio y seguramente alguno más. Llueve sobre mojado para el campeón de MotoGP.

Sábado de calificaciones en las categorías pequeñas, donde mandan los líderes de las mismas. Es decir, José Antonio Rueda partirá desde la pole en Moto3 y Manu González hará lo propio en Moto2.