Odriozola, podio en Alemania en la Electric Rally Cup

La penúltima cita de la Opel Electric Rally Cup, el Rally Stemweder Berg disputado en Alemania, ha resultado de lo más provechoso para el equipo ... Opel España, formación donde el copiloto cántabro Borja Odriozola acompaña al piloto catalán Sito Español. El equipo rentabilizó de manera muy satisfactoria su participación en esta penúltima cita de la temporada e incrementó significativamente su liderato tras sumar un nuevo podio. Se consolida así en lo más alto de la general justo antes de la última cita puntuable del certamen: el Rally de Europa Central, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre, también en Alemania, pero en esta ocasión en Passau (Baviera, y que también es puntuable para el Mundial WRC.

La cambiante metereología vivida durante la prueba fue perfectamente gestionada por el catalán y el cántabro, controlándosela a sus rivales durante la primera etapa en la que la lluvia fue protagonista y esperando a la segunda para marcar el mejor tiempo en varias especiales y en el tramo bonificado (TC Plus), lo que les reportaba cinco puntos adicionales para la clasificación general.

Una vez concluidas todas las especiales, Español y Odriozola lograban subirse a la tercera plaza del podio a 1,7 segundos de la segunda, mientras su máximo rival en la lucha por el título se clasificaba por detrás de los españoles. Con este resultado, el piloto catalán y el copiloto cántabro se aseguran un jugoso botín en forma de renta de puntos, hasta el extremo de triplicar la ventaja de la que disponían antes de comenzar la recta final de la Opel Electric Rally Cup, único certamen en el mundo que se disputa con vehículos eléctricos al cien por cien, en la que el equipo español lleva postulándose a lo largo de toda la temporada como máximo favorito al título,

Después de una sensacional temporada afrontarán en octubre la última y decisiva prueba de la temporada, la más relevante de todas ser la única que forma parte también del Mundial WRC, asentados al frente de la monomarca que organiza Opel Motorsport con una cómoda ventaja de doce puntos que, si bien no les asegura llevarse el entorchado, sí les coloca en una posición óptima para proclamarse campeones.