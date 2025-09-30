El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sito Español y Borja Odriozola con su Opel Corsa. FOS
Motor

Odriozola, podio en Alemania en la Electric Rally Cup

El copiloto cántabro, junto al piloto Sito Español, lidera el certamen a falta de la última prueba

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La penúltima cita de la Opel Electric Rally Cup, el Rally Stemweder Berg disputado en Alemania, ha resultado de lo más provechoso para el equipo ... Opel España, formación donde el copiloto cántabro Borja Odriozola acompaña al piloto catalán Sito Español. El equipo rentabilizó de manera muy satisfactoria su participación en esta penúltima cita de la temporada e incrementó significativamente su liderato tras sumar un nuevo podio. Se consolida así en lo más alto de la general justo antes de la última cita puntuable del certamen: el Rally de Europa Central, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre, también en Alemania, pero en esta ocasión en Passau (Baviera, y que también es puntuable para el Mundial WRC.

