Pablo Kardos, la nueva promesa del motor cántabro

La falta de pruebas en Cantabria obliga muchas veces a los jóvenes pilotos montañeses de algunas disciplinas a buscar competiciones fuera de la Comunidad Autónoma. ... Es el caso de Brian Uriarte, que se forjó en circuitos catalanes, valencianos y castellanos antes de su debut este fin de semana en Moto3, para completar el resto del calendario y convertirse el año que viene en piloto oficial desde el comienzo de la competición. También el de una promesa del kárting como Pablo Kardos, que con ocho años años ha ganado el Campeonato de Galicia.

Kardos es uno de los jóvenes pilotos cántabros que cada fin de semana suben sus karts al remolque y se desplazan a Galicia, Asturias y Castilla y León para disputar sus campeonatos. Cantabria no cuenta con un certamen de esta especialidad, primer peldaño en la escalera del motorsport, pero a pesar de esa asusencia de calendario, un buen plantel de jóvenes empieza a conseguir títulos en otras comunidades.

Es el caso de un piloto que con tan solo ocho años ya puede presumir de ser campeón de Galicia de kárting en la categoría rookie, después de disputar las ocho carreras puntuables celebradas en cuatro circuitos diferentes. Algo nuevo para él, como lo fue la última prueba, en el circuito A Magdalena, donde sin apenas haber rodado por el trazado gallego concluyó en una sexta plaza que le daba los puntos necesarios para adjudicarse el título.

Se ha proclamado asimismo subcampeón de Castilla y Leon y es líder del certamen social asturiano, del que aún resta por disputarse la última cita, que tendrá lugar los próximo días 8 y 9 de noviembre. Todo un éxito para el joven piloto de Quijas, con unos resultados que a esta corta edad le dan mucha moral para seguir sumando experiencia y progresar en las diferentes categorías del motor competitivo.

También a su familia, que fin de semana tras fin de semana se sube al coche con el remolque y el kart a cuestas y se hace unos cuantos cientos de kilómetros para que Pablo entrene y compita. Futuro hay, ganas también y el apoyo de su familia, muy involucrada, a buen seguro que no le faltará, así que solo queda esperar para comprobar cómo este jovencísimo piloto va subiendo en categorías y sumando títulos para Cantabria.