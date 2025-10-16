El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Kardos, la nueva promesa del motor cántabro

Kárting ·

Con solo ocho años, se ha impuesto en la categoría 'rookie' del Campeonato de Galicia y ha sido subcampeón en el de Castilla y León

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

La falta de pruebas en Cantabria obliga muchas veces a los jóvenes pilotos montañeses de algunas disciplinas a buscar competiciones fuera de la Comunidad Autónoma. ... Es el caso de Brian Uriarte, que se forjó en circuitos catalanes, valencianos y castellanos antes de su debut este fin de semana en Moto3, para completar el resto del calendario y convertirse el año que viene en piloto oficial desde el comienzo de la competición. También el de una promesa del kárting como Pablo Kardos, que con ocho años años ha ganado el Campeonato de Galicia.

