El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Surhayen Pernía y Dani Cué en una de las especiales con su Ford Fiesta. F. O.

Pernía gana en Alfoz de Lloredo-Cartes, en su cara a cara con Sordo

La prueba, en la que el mundialista no entraba en la clasificación, resultó muy dura para la mecánica, con un total de 34 abandonos entre los 85 equipos quetomaban la salida

Félix Ortiz

Félix Ortiz

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:14

Hace 30 años, eran sus padres quienes se disputaban las victorias en los rallies cántabros, pero este fin de semana, Surhayen Pernía y Dani Sordo ... ofrecieron un excelente espectáculo en busca de la victoria en la tercera edición del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Cantabria de Rallies.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  2. 2

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4

    Santander se abre al mar
  5. 5

    El plante anticipado
  6. 6 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  7. 7

    Gasolina, motores al límite y derrapes de película
  8. 8

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  9. 9

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  10. 10 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pernía gana en Alfoz de Lloredo-Cartes, en su cara a cara con Sordo

Pernía gana en Alfoz de Lloredo-Cartes, en su cara a cara con Sordo