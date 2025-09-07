Pernía gana en Alfoz de Lloredo-Cartes, en su cara a cara con Sordo

Hace 30 años, eran sus padres quienes se disputaban las victorias en los rallies cántabros, pero este fin de semana, Surhayen Pernía y Dani Sordo ... ofrecieron un excelente espectáculo en busca de la victoria en la tercera edición del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Cantabria de Rallies.

En un principio, quien encabezaba todas las apuestas para lograr el triunfo era el piloto mundialista al volante del Porsche 992, vehículo que debutaba en España y para el que el cántabro está colaborando en su desarrollo de cara a adaptarlo a la especialidad de rallies. Un coche que, al carecer aún de homologación, tenía que participar en la categoría de prototipo, por lo que no entraba en la clasificación final y no bloqueaba puntos en el campeonato para el resto de equipos.

Sin embargo, luchar contra todo un Dani Sordo es un reto para cualquier piloto, lo que motivó a un Surhayen Pernía que desde la primera especial dejó claro que más que la victoria, lo que quería era ganar a su amigo Sordo: «Superar a Dani es una motivación y te da ese plus para intentarlo. Hoy hemos corrido todo lo que sabemos y esta victoria es muy importante para nosotros, tanto para el campeonato como moralmente», declaraba Pernía al final de la prueba.

Por su parte, Sordo felicitaba a Pernía por el rally que había hecho. «A 'Surha' no hay que descubrirle ahora. Es un gran piloto y tiene mucha experiencia», declaraba el cántabro, quien añadía que «alguno de los tramos no eran los más propicios para el Porsche, pero sí hemos podido probar muchas cosas de cara a seguir evolucionando el coche con el equipo».

Con Pernía en lo alto del podio y con Sordo fuera de la clasificación, la segunda plaza se la adjudicaban los organizadores de la prueba, Pablo Fernández y Álvaro Gutiérrez, que sumaban unos importantes puntos para el campeonato, después del abandono de Dani Peña por una avería mecánica. El podio lo completaba Gerardo González y Juan Carral. La cuarta plaza fue para los Campeones de la Comunidad Valenciana, Carlos Moreno y Diego Fuentes. Las cinco primeras posiciones las cerraban Marcos Diego y Gabino Martínez, que a su vez se imponían en el apartado de propulsión.

En el resto de categorías, los hermanos Dertiano ganaban en la Copa Braulio; Mario Cano y Andrea Herrero lo hacían en la Copa Kumho; Santiago Sánchez, en Clásicos de Velocidad, mientras que en el apartado júnior, Abraham Prendes se imponía entre los copilotos, y Aitor Llarena en pilotos. En el segmento de regularidad, las victorias fueron para Víctor Álvaro, en Regularidad Sport, y Rodrigo Posada, en la Copa 60.