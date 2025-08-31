El Rally Alfoz de Lloredo-Cartes se disputará el próximo fin de semana Noventa y cinco equipos han confirmado ya su participación en una prueba que tiene a Dani Sordo como máximo favorito

Félix Ortiz Santander Domingo, 31 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

El concesionario Volkswagen Parte Automóviles, acogió la presentación oficial de la tercera edición del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes, cuarta cita puntuable para el Campeonato de Cantabria de Rallies, que se disputará los próximos días 5 y 6 de septiembre. En el acto de presentación, además de los integrantes de la Escudería PeFlahs, organizadora de la prueba, estuvieron presentes representantes de los diferentes ayuntamientos y empresas patrocinadoras de la prueba, así como el director de carrera, pilotos, copilotos y muchos aficionados que no quisieron perder la oportunidad de conocer todos los detalles sobre esta nueva edición.

En sus intervenciones, tanto los representantes de los diferentes ayuntamientos como patrocinadores, destacaron el trabajo realizado por la escudería organizadora durante estos últimos años, animándoles a seguir trabajando de la misma manera para que la prueba siga creciendo como lo ha hecho en las últimas temporadas. Entre los pilotos presentes en el acto, Surhayen Pernía destacó «la dificultad de las especiales» añadiendo que «no hay ningún tramo en el que se puede decidir la prueba, ya que todos tienen algo que les hace especiales y no se puede bajar el ritmo en ninguno de ellos».

Por su parte Daniel Sordo, Cayuso, padre del piloto Dani Sordo, uno de los protagonistas de la prueba, destacó el potencial del Porsche 992 con el que participará su hijo, siendo el máximo favorito para lograr la victoria. «El Porsche con el que participará Dani es un auténtico coche de carreras, ya en Bélgica Dani pudo comprobar todo el potencial que tiene este coche y estoy seguro que en esta prueba disfrutará él, al igual que lo hará toda la afición».

Nueve especiales y 90,56 kilómetros cronometrados

La prueba se disputará el próximo fin de semana (5 y 6 de septiembre) comenzando con las verificaciones técnicas en la jornada del viernes en el Parque Ánsar de Cartes, entre las 14:45 horas y las 18:30 horas. realizando a continuación la ceremonia de salida el Los Torreones de Cartes a las 20.00 horas. Ya en la jornada del sábado, después de instalar las asistencias de los diferentes equipos participantes en las instalaciones del circuito La Roca en Quijas, los cronómetros se pondrán en marcha para afrontar las dos primeras especiales cronometradas, Mesón de San Cipriano (11, 89 km) y Ruiloba (7,26 km) que se disputaran en dos ocasiones cada una. Ya por la tarde, después de un reagrupamiento en Cartes, los equipos afrontarán otras dos especiales, Rudagüera (10,8 km), que se realizará en tres ocasiones, y la especial de Cartes (9,54 km) que se celebrará en dos ocasiones.

La prueba cuenta con un recorrido total de 290,33 kilómetros de los que 90,56 serán los que dicten la clasificación final tras las nueve especiales disputadas. La prueba concluirá en el Parque La Ceña en Novales donde se realizará la entrega de trofeos a ls 22:30 horas.

En cuanto al listado de participantes, un total de 94 equipos han confirmado su participación, destacando Dani Sordo al volante de un Porsche 992, así como los habituales del campeonato como Dani Peña (Ford Fiesta R5), Pablo Fernández (Citroën DS 3 R5), Surhayen Pernia (Ford Fiesta R5) o Gerardo González (Skoda Fabia R5).

La prueba es puntuables, además de para los campeonatos y trofeos de Cantabria, para la Copa Kumho y la Copa Braulio, aportándooslas ambas un alto numero de equipos a la lista de inscritos. Tras los tres primeros rallies del año, Castro Urdiales, Valles Pasiegos y el Cristian López, el campeonato esta liderado por Dani peña que cuenta con 64,5 puntos en su casillero, siendo segundo Surhayen Pernía con 60 y tercero Pablo Fernández con 58,2, mientras que completan las cinco primeras posiciones Ruben Hoyos y Pablo Pacheco.