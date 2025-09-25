El Rally de Llanes se abre con tres pilotos cántabros

La 48ª edición del Rally Villa de Llanes arranca hoy con la tradicional ceremonia de salida en el clásico puente en pleno centro de la ... villa, donde a partir de las 21.30 horas comenzarán a desfilar por el podio todos los equipos participantes. Puntuable para el Supercampeonato de España y con 58 equipos inscritos, contará con tres pilotos y ocho copilotos cántabros. Al volante se sentará Ricardo Gómez, junto a su copiloto Moises Gómez con el Hyundai i20 R5. Habitual en el calendario autonómico, este año ha querido participar en una prueba que no es desconocida para él.

También recorrerá las carreteras llaniscas el campeón de Cantabria júnior, Pablo Fuente, que disfruta esta temporada de la beca de la Federación Cántabra y tendrá a su paisano David Berbil en el asiento de la derecha. La terna la completa Manuel Vélez junto a Óscar Vega, que participará encuadrado en el certamen regional con su BMW M3.

En cuanto a los copilotos, se vuelve a demostrar la calidad que ofrecen los cántabros en el asiento de la derecha. Ademas de los anteriormente mencionados, estarán Diego Fuentes, copiloto que recientemente cumplía 200 rallies a sus espaldas, asistiendo a Joan Socias con un Toyota Yaris N5. Sergio Fernández guiará la carrera a Francisco Manuel Puertas dentro de la Clio Trophy Spain, certamen en el que lograron la victoria en la ultima cita disputada, el Rally Princesa de Asturias. También encuadrado en la Clio Trophy Spain estará David Fernández junto a Juan Manuel Maña, así como Paula de Carvaho, que lo hará junto a Álvaro Pérez. Cerrando la participación cántabra, Diego Corta competirá junto a Carlos José Gómez en un Hyundai i20 N.