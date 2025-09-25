El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Presentación de la 48ª edición del Rally Villa de Llanes. RVL
MOTOR

El Rally de Llanes se abre con tres pilotos cántabros

La representación montañesa en la cita, que celebra hoy la ceremonia de salida, la completan ocho copilotos

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La 48ª edición del Rally Villa de Llanes arranca hoy con la tradicional ceremonia de salida en el clásico puente en pleno centro de la ... villa, donde a partir de las 21.30 horas comenzarán a desfilar por el podio todos los equipos participantes. Puntuable para el Supercampeonato de España y con 58 equipos inscritos, contará con tres pilotos y ocho copilotos cántabros. Al volante se sentará Ricardo Gómez, junto a su copiloto Moises Gómez con el Hyundai i20 R5. Habitual en el calendario autonómico, este año ha querido participar en una prueba que no es desconocida para él.

