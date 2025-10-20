Sito Español y Borja Odriozola se quedan sin titulo en la Opel Electric RallyCup

El Rally Europa Central, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallies disputado este pasado fin de semana y en el que se ... imponía Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen (Toyota), también era puntuable para la ADAC Opel Electric Rally Cup, certamen que se disputa con los Opel Corsa eléctricos y que tenia al piloto catalán Sito Español y al copiloto cántabro Borja Odriozola, como máximos aspirantes al titulo en la monarca de Opel. Un certamen que han liderado durante toda la temporada.

La prueba no empezaba nada mal, ya que en la primera especial del viernes se ponían líderes, si bien concluían la jornada terceros a 5,9 segundos de su máximo rival y a 7 del liderazgo de la carrera. En la etapa del sábado se complicaban las cosas al romperse un amortiguador delantero y descender hasta la quinta plaza, a 12,3 segundos de las posiciones de podio, por lo que en la última etapa, celebrada ayer, tenían que salir a darlo todo sobre las dos especiales previstas.

Sin embargo, la suerte no estaba de parte del equipo español, ya que la primera especial se neutralizaba, por lo que tan solo quedaba la última en la que salían a por todas. Finalmente una salida de carretera les dejaba fuera de carrera y tenían que decir adiós al titulo en la ADAC Opel Electric Rally Cup, teniendo que conformarse con la segunda plaza final.

Eneko Conde y Lukas Sergnese acudían al EcoRally Montecarlo en busca de lograr su tercera victoria consecutiva en esta prueba que pasa por ser de las más importantes a nivel mundial. Sin embargo, esta vez no pudo ser y se tenían que conformar con la tercera posición en la general final, sumando con este resultado su cuarto podio consecutivo en sus cuatro participaciones.

Por otro lado, La copiloto cántabra Sara Fernández, junto a Adrián Díaz finalizaba en la quinta plaza del Rally San Froilán, prueba puntuable para el Campeonato de Galicia de Rallies.