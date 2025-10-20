El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sito Español y Borja Odriozola se quedan sin titulo en la Opel Electric RallyCup

Una salida de carretera en la última especia del Rally Europa Central les impide concluir la prueba

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Rally Europa Central, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallies disputado este pasado fin de semana y en el que se ... imponía Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen (Toyota), también era puntuable para la ADAC Opel Electric Rally Cup, certamen que se disputa con los Opel Corsa eléctricos y que tenia al piloto catalán Sito Español y al copiloto cántabro Borja Odriozola, como máximos aspirantes al titulo en la monarca de Opel. Un certamen que han liderado durante toda la temporada.

