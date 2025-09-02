El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dani Sordo confía en estar en la salida del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes. Ricardo Oliveira
Automovilismo

Sordo podría perderse el Rally Alfoz de Lloredo-Cartes

El cántabro fue operado el domingo por unas piedras en uno de sus riñones, aunque confía en estar en la salida el viernes

Félix Ortiz

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:04

Dani Sordo es sin duda el protagonista y piloto más destacado del listado de participantes en la tercera edición del Rallye Alfoz de Lloredo-Cartes, que se disputa este próximo fin de semana. Pero una intervención quirúrgica el pasado domingo deja en duda la participación del cántabro en la prueba de casa.

Unas piedras en un riñón han sido el motivo de la intervención de la que el piloto mundialista se está recuperando y tiene muchas esperanzas en estar en condiciones para poder tomar la salida el próximo viernes desde Los Torreones de Cartes con el Porsche 992. «Había prometido estar en la salida con el Porsche y estoy haciendo todo lo posible para poder hacerlo», señala Sordo. «Si no se complica nada, yo creo que no habrá problema y me recuperaré a tiempo. Tengo muchas ganas de estar en el rally de casa con el Porsche. En Bélgica el coche me sorprendió, y eso que los tramos no eran los más apropiados. Sin embargo, en esta prueba los tramos son muy chulos y creo que lo podemos pasar bien, tanto yo como los aficionados».

El Rallye Alfoz de Lloredo-Cartes, cuarta cita del Campeonato de Cantabria de Rallies, tendrá el parque de asistencia en las instalaciones del circuito La Roca, propiedad de la familia Sordo, ademas de disputarse unas especiales en las que Dani ha aprendido a conducir «Esta prueba es muy especial para mí. Ademas de la amistad que tengo con sus organizadores, las asistencias estarán en casa, en el circuito, y los tramos son por los que desde bien pequeño veía los rallies».

La recuperación parece ir por buen camino y los aficionados esperan poder ver al piloto mundialista en la linea de salida al volante del Porsche, vehículo que correrá por primera vez en España y que está levantando mucha expectación, tanto en la afición de Cantabria como de otras comunidades limítrofes.

