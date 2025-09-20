El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dani Sordo y Candido Carrera, con su Hyundai, en una de las especiales Hyunday Portugal

Sordo vuela en el Rally Da Agua

La victoria del cántabro le deja con opciones de luchar por el título del Campeonato portugués en la última prueba, prevista para octubre

Félix Ortiz

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:10

La penúltima cita del Campeonato de Portugal de Rallies, el Rally Da Agua Transiberico, que concluía en la jornada de ayer tras dos etapas disputadas, ... se saldaba con la victoria de Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, que dominaron la prueba desde su inicio, logrando un ritmo de carrera que les permitían marcar el mejor tiempo en siete de las diez especiales disputadas. Una victoria con la que recorta diferencia con respecto a Kris Meeke en la clasificación del certamen, tras el abandono del británico en esta ocasión. Por lo tanto, todo queda pendiente de la última cita de la temporada, el Rallye Vidriero Centro Portugal, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de octubre.

