Sordo vuela en el Rally Da Agua

La penúltima cita del Campeonato de Portugal de Rallies, el Rally Da Agua Transiberico, que concluía en la jornada de ayer tras dos etapas disputadas, ... se saldaba con la victoria de Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, que dominaron la prueba desde su inicio, logrando un ritmo de carrera que les permitían marcar el mejor tiempo en siete de las diez especiales disputadas. Una victoria con la que recorta diferencia con respecto a Kris Meeke en la clasificación del certamen, tras el abandono del británico en esta ocasión. Por lo tanto, todo queda pendiente de la última cita de la temporada, el Rallye Vidriero Centro Portugal, que se celebrará los próximos días 17 y 18 de octubre.

El abandono de Meeke en la etapa de ayer dejó despejado el camino al cántabro, si bien este no bajo el ritmo, consciente de que solo le valía la victoria para seguir con opciones de luchar por el titulo en la última cita del año, aunque también consciente de que ya cuenta con un abandono en su casillero y que no podía permitirse el lujo de cometer un error.

La prueba se ponía en marcha en la jornada del viernes, donde Sordo y Carrera ya conseguían imponerse en dos de las tres especiales disputadas en esa primera etapa, durmiendo lideres y esperando a la jornada de ayer, en la que otras seis especiales pondrían a prueba a los equipos participantes.

Sordo, sabedor ya de los problemas de Meeke durante el viernes que le hacían descender a la décima plaza, afrontaba los tramos de la segunda etapa sin bajar el ritmo y controlando a los pilotos que venían por detrás, como eran los rápidos portugueses Armindo Araujo, Ruben Rodrigues o el patrón de Sport&You, Pedro Fontes, conocedores de estas especiales por las que han competido en varias ocasiones, mientras que para el cántabro era su primera vez.

Los tramos de ayer se iban sucediendo y Dani Sordo exprimió su Hyundai para ir aumentando su diferencia especial tras especial, llegando a los 25,9 segundos que finalmente le separaron de Armindo Araujo, quien con su Skoda Fabia nada pudo hacer para dar caza al cántabro de Hyundai. La tercera plaza del cajón se la adjudicaba el piloto de Toyota Ruben Rodrigues, que perdía ya 45,9 segundos en relación al vencedor. Un Dani Sordo que buscará aún el título del Campeonato portugués.

Clasificación final

1. Sordo-Carrera (Hyundai) 59:50

2. Araujo-Ramalho (Skoda) 1:00:15.9

3. Rodrigues-Raimu. (Toy.) 1:01:01.8

4. Fontes-Ponte (Citroën) 1:01:04.1

5. Meireles-Castro (Skoda) 1:01:45.2