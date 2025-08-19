El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iraola, ganador del año pasado. FOS
La Subida a la Aparecida se presenta este miércoles

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 17:45

El sábado se disputa la LIV edición de la Subida a la Bien Aparecida, que organizada por la Peña Deportiva Rio Vallino se presentará este ... miércoles a las siete de la tarde en el Parque Hoz, en pleno trazado de la prueba. La lista de inscritos cuenta ya con más de 130 pilotos y vehículos de todas las categorías: tanto barquetas, como fórmulas y un amplio número de GT que pondrán emoción el sábado en las rampas de acceso al santuario. Uno de los destacados será el italiano Diego Degasperi con su barqueta Nova Proto NP01 para disputar la victoria al ganador del pasado año, el vasco Joseba Iraola, que suma tres (récord de la prueba). Su presencia responde al hermanamiento de la prueba con la Subida a Levico Vetriolo Panarotta, organizada por Degasperi.

