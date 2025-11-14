«En Valencia, apretaremos donde lo tengamos claro»

Como premio por ser la pasada temporada campeón de Cantabria júnior, Pablo Fuente participa en este 2025 en la Sandero Eco Cup Spain, certamen ... monomarca que se disputa con los Dacia Sandero y en el que después de cuatro pruebas celebradas, lidera la clasificación a falta del Rally de Valencia, que se disputará los próximos 28 y 29 de noviembre.

Una temporada en la que el joven piloto cántabro, con el también cántabro David Berbil como copiloto, reconoce que está aprendiendo mucho. «En el Nacional se aprenden muchas cosas que luego seguro nos vendrán bien cuando volvamos a Cantabria», asegura Fuente después de disputar cuatro de las cinco pruebas que componen este certamen y del que salían de la última cita, disputada con motivo del Rally La Nucía, como líderes de la clasificación. Aunque está difícil obtener el título, Pablo y David acudirán al Rally de Valencia a la espera de lo que pueda deparar la prueba, ya que el asturiano Esteban Vallín, con solamente terminar el rally, les arrebataría el título. «El planteamiento para la última carrera es un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo del año, apretaremos donde lo tengamos claro y 'echaremos la caña' por si falla Vallín y no puede concluir el rally, lo que nos daría a nosotros el título».

Una temporada en la que gracias a sus patrocinadores y el apoyo de la Federación Cántabra de Automovilismo, que se hace cargo del alquiler del coche en todas las competiciones, tanto Pablo Fuente como David Berbil están descubriendo rallies y midiéndose con otros pilotos con vehículos iguales al suyo en tramos totalmente desconocidos para ellos, haciéndolo además con los recursos muy limitados. «A pesar del apoyo de la federación, que es importante, los recursos de los que disponemos son limitados, y desde el Rally de Llanes prácticamente ya estábamos sin presupuesto», señala. «Así que hemos tenido que hacer un importante esfuerzo para poder estar en la salida de todas las pruebas, especialmente en este final de temporada».

Una vez concluya la competición, Pablo no tiene intención en un principio de ponerse el casco la próxima temporada. «Primero vamos a terminar el año en el Rally de Valencia y luego miraremos cómo tenemos el bolsillo. El coche del año pasado está en casa, aunque con el motor roto desde la última prueba en que participamos con él. Así que habrá que ahorrar un poco, ya que este año ha sido duro a nivel económico, pero muy bueno por lo mucho que hemos aprendido».