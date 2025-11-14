El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Fuente y David Berbil, en una de las pruebas disputadas con el Dacia Sandero. FOS
Motor

«En Valencia, apretaremos donde lo tengamos claro»

El cántabro Pablo Fuente lidera la Sandero Eco Cup Spain a falta de la última prueba, en la que se jugará el título con el asturiano Esteban Vallín

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Como premio por ser la pasada temporada campeón de Cantabria júnior, Pablo Fuente participa en este 2025 en la Sandero Eco Cup Spain, certamen ... monomarca que se disputa con los Dacia Sandero y en el que después de cuatro pruebas celebradas, lidera la clasificación a falta del Rally de Valencia, que se disputará los próximos 28 y 29 de noviembre.

