Ponte a punto para la Carrera Popular: consejos esenciales de Lábaro Salud

Los expertos de Lábaro Salud comparten sus consejos clave para una carrera segura y plena

Detectar a tiempo cualquier señal de dolor, calentar y estirar bien son algunos de los consejos que los expertos de Lábaro Salud nos dan.

R.C. Santander Jueves, 16 de octubre 2025, 19:36 Compartir

La adrenalina comienza a sentirse. La cuenta atrás para la Carrera Popular de El Diario Montañés, que se celebrará el 26 de octubre, ya ha comenzado. Este evento, que reúne a corredores de todos los niveles, es una cita ineludible en el calendario deportivo cántabro. Lábaro Salud, como patrocinador oficial, reafirma su compromiso con el bienestar y comparte valiosas recomendaciones para que disfrutes de la carrera de forma segura y saludable.

Desde sus inicios, Lábaro Salud ha apostado por un enfoque integral que combina la atención médica especializada con la promoción de hábitos de vida activos. Su equipo multidisciplinar, experto en traumatología, fisioterapia, rehabilitación y medicina deportiva, nos brinda las claves para un rendimiento óptimo y una prevención eficaz de lesiones.

5 claves de Lábaro Salud para correr con inteligencia

Para que tu experiencia en la Carrera Popular El Diario Montañés sea un éxito, el equipo médico de Lábaro Salud subraya la importancia de estos pilares:

Escucha a tu cuerpo: el dolor es una señal, no un capricho.

No ignores esas pequeñas molestias musculares o articulares. Son los avisos de tu cuerpo. Detectar a tiempo cualquier señal de dolor es crucial para evitar que una pequeña molestia se convierta en una lesión mayor que te aparte de la pista. Prestar atención a estas señales es la primera línea de defensa para mantener la continuidad en tu entrenamiento.

Calienta y estira adecuadamente: tu mejor seguro contra lesiones.

Dedicar entre 10 y 15 minutos a un buen calentamiento y a ejercicios de movilidad articular antes de empezar a correr puede reducir hasta un 50% el riesgo de sufrir una lesión. Un cuerpo preparado es un cuerpo menos vulnerable. Los estiramientos dinámicos previos y los estiramientos suaves post-carrera son fundamentales para la elasticidad muscular y la recuperación.

Planifica tu carga de entrenamiento: la clave para un rendimiento sostenido.

Mejorar no solo depende de la intensidad, sino de la inteligencia con la que entrenas. Alternar días de alta intensidad con otros de menor esfuerzo o descanso es vital. Esta planificación evita la sobrecarga del sistema musculoesquelético y permite que tu cuerpo se adapte y fortalezca de manera progresiva. La recuperación es parte del entrenamiento.

Cuida tu alimentación e hidratación: el combustible de tu cuerpo.

Tu rendimiento y recuperación están intrínsecamente ligados a lo que comes y bebes. Una nutrición equilibrada, rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables, junto con una hidratación constante antes, durante y después del ejercicio, son el combustible esencial. No olvides reponer sales y electrolitos, especialmente en carreras de mayor duración o en climas cálidos.

Revisa tu técnica y tu pisada: la base de un running eficiente.

Una mala alineación al correr o el uso de un calzado inadecuado pueden ser el origen de lesiones crónicas que te frustren y limiten tu progreso. Si tienes dudas, consulta a especialistas. Un análisis de pisada y una valoración de tu técnica de carrera pueden identificar y corregir patrones que, a largo plazo, podrían causar problemas. La prevención empieza por la base.

Ampliar

Lábaro Salud: un enfoque integral para tu bienestar

En Lábaro Salud, la salud es vista como un proceso continuo que va más allá del tratamiento de una lesión. «Nuestra misión es acompañar al paciente desde la prevención hasta la recuperación, combinando la tecnología más avanzada con la atención personalizada», afirman desde la clínica.

Cuentan con un equipo multidisciplinar que incluye traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores y especialistas en medicina deportiva, todos trabajando de forma coordinada para ofrecer una visión completa del tratamiento y un seguimiento clínico riguroso. «El deporte es una herramienta poderosa para mantener la salud física y mental. Nuestro objetivo no es solo tratar lesiones, sino enseñar a prevenirlas y disfrutar del movimiento con seguridad», destacan.

El patrocinio de la Carrera Popular de El Diario Montañés es una clara muestra del compromiso de Lábaro Salud con su entorno y con la promoción de la actividad física como pilar de una vida sana. A través de iniciativas como esta, buscan fomentar la participación, la convivencia y los valores positivos que el deporte encarna.

Con esta colaboración, Lábaro Salud se consolida como un referente en salud musculoesquelética y medicina del deporte en Cantabria, transmitiendo un mensaje claro y fundamental: «Prevenir es vivir mejor». ¡Prepárate, escucha a tu cuerpo y disfruta de la carrera!