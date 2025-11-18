Unas 900 solicitudes para las 667 entradas sorteadas de El Plantío Además, se han vendido unos setenta boletos de los 288 disponibles a 40 euros para el partido del domingo en Burgos

Pese a la protesta de las peñas racinguistas por el alto precio de las entradas enviadas por el Burgos, habrá que sortear los boletos para el partido del domingo -18.30 horas- en El Plantío, después de recibir el Racing unas 900 solicitudes para las 667 que entran en el sorteo.

La entidad castellana remitió 1.005 entradas, pero de diferentes precios. Las que se sortean, de Fondo Norte Visitante y Fondo Norte, tienen un precio de 30 y 35 euros, respectivamente.

Pero, además, llegaron a los Campos de Sport 303 localidades de Tribuna Baja a un precio de 40 euros. Ante tal galimatías para el reparto y la negativa de las Peñas a organizar viaje, el club verdiblanco optó por sacar este último lote a la venta en taquilla y se han dispensado unas setenta.

«El Racing, como hace con todos los clubes de LaLiga Hypermotion, había propuesto que ambos clubes pusieran a disposición del equipo visitante, la primera vuelta en Burgos y la segunda en El Sardinero, 1.200 entradas a un precio único de 21 euros cada una. El club castellano, en cambio, ha entendido que su disponibilidad le permite enviar únicamente 1.005 localidades», explicó la entidad cántabra en un comunicado. Menos entradas y a un precio que nada tiene que ver con lo que proponían desde Santander.

Habrá que ver cómo actúa el Racing con el Burgos en la segunda vuelta, después de que el club castellano haya decidido no llegar a un acuerdo de reciprocidad con los verdiblancos.