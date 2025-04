El Alcoraz, lleno para el partido ante el Racing

Marco García Vidart Santander Sábado, 19 de abril 2025, 07:34 Comenta Compartir

Si que se llenen los Campos de Sport ya empieza a no ser noticia, la buena clasificación de los verdiblancos y lo atractivo del partido de este sábado (16.15 horas) ante el Huesca ha propiciado lo mismo en la ciudad aragonesa. El Alcoraz ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para la visita de los de José Alberto. «Ante la visita del Racing de Santander, el feudo de la SD Huesca cuelga el cartel de 'No hay entradas' gracias a la gran respuesta de los abonados, que se han acogido de manera masiva a la promoción lanzada por el club por la que cada socio podía comprar dos entradas adicionales a precio reducido», señala el club oscense en su página web. Así, las 9.100 localidades de El Alcoraz estarán llenas para un encuentro entre el actual tercer clasificado, el Racing, y el sexto, el equipo oscense. Un partido clave para ambos equipos.

Los oscenses enviaron a Santander 189 entradas, de las que el Racing sufragó cinco euros de los 25 que costaban, con el fin de facilitar el viaje a aficionados y peñistas que estarán este sábado en el estadio oscense apoyando al Racing en un partido tan importante.

«Necesitamos el ambiente»

«Necesitamos del ambiente para empujarnos. Porque tenemos un rival con talento y desequilibrio, que precisará atención siempre», señalaba ayer en rueda de prensa Antonio Hidalgo, el entrenador del Huesca.

Patrick Soko, un futbolista de los de antes y una veleta con rachas Patrick Soko llegó con una mochila y por 'cuatro perras' al Racing cuando el equipo pululaba por la Segunda B. Jugó en la peor temporada de la historia del club y fue el mejor con un tal Pablo Torre. Venía de jugar en México y antes en la República Dominicana, donde llegó porque un amigo le llamó: «Vente, que necesitamos un tío que meta goles». Y fue. En Santander se pulió. Era curioso escuchar a un camerunés hablar en castellano con acento mexicano. Se hizo más futbolista y cuando en el Ayuntamiento de Santander gritaban su nombre tras el ascenso y él, desde el balcón, saltaba y saltaba... Su firma ya estaba en un contrato que le unía al Huesca. Se fue sin despedirse. Uno más. En Huesca no aterrizó con buen pie en la Segunda División que tanto ansiaba, tanto que se fue sin saber si el Racing jugaría en ella. Se fue cedido al Ibiza de Guille Romo y regresó al Huesca, donde esta temporada ha sido el mejor. Lleva once goles, el máximo artillero del equipo, uno de ellos en El Sardinero para darle la ventaja a los oscenses en el golaveraje particular. Su velocidad le convierte en un futbolista muy difícil de defender y muy complicado de encontrar. Puede ser un extremo de los de antes, de los que recorren la banda en vertical y superan al rival por explosividad, pero también ha aprendido a jugar por dentro y su capacidad goleadora se ha multiplicado. En Huesca ha sido decisivo este curso para que el equipo haya circulado en los puestos de play off durante muchas jornadas. En la grada y en el vestuario ha sido también determinante, pero de un tiempo a esta parte su futuro es incierto. Los rumores de que ya tiene otro destino para la temporada siguiente le han convertido en intrascendente y su entrenador, Antonio Hidalgo, lo dejó fuera en la última jornada ante el Málaga. Es como una veleta, y depende de por dónde sople el viento... No es seguro que juegue ante el Racing.