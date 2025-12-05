«Ha sido una alegría increíble. Necesitaba este gol», dice Aldasoro

Sergio Herrero Ponferrada Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:01 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

El pantalón de José Alberto vaticinó dónde iba a estar la solución del partido. Impreso llevaba un '8'. Con el brazalete de capitán en el brazo izquierdo y ese número a la espalda, Aritz Aldasoro se convirtió el jueves en el protagonista de la fría noche copera en El Toralín. Su gol en el minuto 118 le dio el pase a la siguiente eliminatoria al Racing.

Los abonados no tendrán que pagar en la próxima ronda Los abonados racinguistas de la presente temporada no tendrán que pagar por asistir a la siguiente eliminatoria de Copa. Está asegurada la visita de un rival de Primera División a los Campos de Sport y la primera ronda en casa está incluida en la normativa de los carnés. Al haber jugado los dos primeros choques lejos de El Sardinero, será este tercero el que esté dentro del precio. En el caso de una hipotética clasificación para la ronda posterior, ahí sí, el club se guardaría la potestad de cobrar también a sus abonados .

El centrocampista verdiblanco no era titular, precisamente, desde la anterior ronda del torneo, en Las Gaunas ante la SD Logroñés. El 28 de octubre. Hasta llegar a Ponferrada, apenas había disputado siete minutos en El Plantío. Así que está vez tuvo ración doble. «La verdad es que al final estaba bastante tieso ya, se me subía todo», reconocía con una sonrisa el de Beasain.«Es normal que muscularmente suframos; al final, son 120 minutos, cuando no estamos acostumbrados a tantos minutos».

Para el vasco, la aportación del banquillo fue crucial. «Hemos llegado con gente fresca también al final. Estábamos, yo creo, mejor que ellos, encima con uno más... Y bueno, ha acabado bien el partido», comentó.

No es habitual verle marcar goles, pero este, en concreto, lo necesitaba más que nadie. Merecido. «Sí, la verdad es que ha sido una alegría increíble. Yo creo que lo necesitaba también. Toda mi gente se ha alegrado mucho. Me han escrito mucho para decirme que se alegran por mí. Estoy muy contento», afirmó el futbolista vasco.

Al ser cuestionado sobre su situación personal en el equipo, Aldasoro tiró de la profesionalidad que le caracteriza, sin olvidar que no es un momento fácil para él: «Obviamente, no es la situación que uno quiere. Yo me he encontrado bien físicamente, estoy bien. El fútbol es así. Llevo muchísimos partidos en el Racing y nunca había tenido esta racha, pero al final también es normal. Todo el mundo pasa rachas buenas, rachas malas», introdujo su reflexión, antes de hacer un pequeño balance de sus tres temporadas y media en Santander. «Yo, por suerte, siempre he conseguido dar un nivel medianamente alto, en algunos momentos muy alto, en el club; soy consciente de ello. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a también pasar baches». Con el gol como empujón anímico, ve la luz al final del túnel y el futuro con optimismo: «Creo que ahora estoy mucho mejor; me encuentro bien. Entrenando estoy muy bien. Y tengo que poner lo que está de mi parte, que es dejarlo todo; intentar hacer las cosas bien, intentar hacer lo que toca, no intentar ahora demostrar cosas que no tengo que demostrar». Y antepuso la situación del grupo a la suya propia: «Siempre soy un jugador que piensa en el equipo, en lo que tiene que hacer en cada momento. Así que en los minutos que me toca estar sobre el verde es lo que he hecho todos estos años. Dejarlo todo por el club, por toda la afición y por todos», dijo.

«Estoy trabajando muy bien. Creo que ya ha pasado ese momento estar jodido porque no juegas y verte como en un bucle porque no puedes entrar. Yo creo que está más cerca -volver al equipo-, me encuentro bien en los entrenamientos, dando buen nivel y luego es el míster el que decide», continuó.

Es consciente de que, en su posición, «hay mucha competencia; hay jugadores muy buenos al lado, que lo están haciendo muy bien. Igual que cuando estuve yo jugando, al final cuando gana, si está el equipo arriba, es difícil cambiar las cosas. Pero bueno, también se puede ayudar desde el banquillo en los minutos que toquen. Yo estoy seguro de que si me toca entrar, lo haré bien. Estoy con confianza y seguro que llegaré a esa mejor versión», aseguró.

Su gol, además de meter al Racing en la siguiente ronda, llevará a los Campos de Sport a un equipo de Primera División. Aldasoro se conforma «con lo que vivimos el año pasado: un ambiente muy bonito, en casa, contra un equipo de primera. Creo que cualquiera va a ser especial». Pero bueno, sí que hay un posible rival que le hace más gracia que los demás. «Poniéndonos a pedir, si juego contra la Real, mi exequipo, me haría mucha ilusión», dijo. Aún con la resaca del tanto de la victoria, el vasco se ve con la flecha hacia arriba. «Y qué mejor si puedo llegar a meter otro gol para clasificarnos...».

