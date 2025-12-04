Aldasoro invita a esta ronda

Lo mítico, que quedas con los colegas a tomar unas copas y la cosa se lía. Se alarga. Igual, hasta se complica. Probablemente es la ... hora de marcharse para casa. Pero Aritz Aldasoro, con ganas de resarcirse de su momento bajo de protagonismo, pidió otra ronda. No para él. Para todo el racinguismo. En el 118. Cuando ya estaban poniendo las lentas y se empezaba a escuchar el sonido de los vasos recogidos. Cuando iba a cerrar el bar de El Toralín para mandar a la gente a los penaltis. Con suspense y una actuación bastante flojita de los menos habituales, pero habrá más Copa para el equipo verdiblanco tras eliminar a la Ponferradina.

Como estaba previsto, El Toralín dio la oportunidad a los menos habituales. Salvo Jorge Salinas, que repitió del pasado domingo, el resto fueron actores a día de hoy secundarios. Incluido un Juan Carlos Arana que tuvo su primer partido como titular en lo que va de temporada. Espacio para reivindicarse. De momento, para José Alberto no empezaba bien la cosa, porque al asistente de banquillos, Joan Méndez, no se le ocurrió otra cosa que moverle las botellas al míster. No toques, ¿por qué tocas? Sacrilegio.

Ponferradina Andrés Prieto, Andújar, Nóvoa, Benito (Cortés, min. 62), Aguilar (Andoni López, min. 101), Mula (Vázquez, min. 62), Vasco, Firmpong (Fede San Emeterio, min. 72), Keita, Pau Ferrer (Xemi, min. 72) y Diego Moreno (Moltenis, min. 85). 1 - 2 Racing Andreev, Marco Sangalli (Izan Yurrieta, min. 77), Mario García, Manu Hernando, Salinas (Javi Castro, min. 46), Maguette Gueye (Íñigo Sainz-Maza, min. 46), Aldasoro, Yeray, Suleiman Camara (Diego Fuentes, min. 44), Sergio Martínez (Diego Díaz, min. 96) y Arana (Santi Franco, min. 77). Equipo arbitral Árbitro principal:Daniel Palencia (Comité Vasco). // Asistentes: Miguel Ortuño y Joan Méndez. // Cuarto árbitro: María Eugenia Gil

Goles 0-1, min. 52: Diego Fuentes. 1-1, min. 68: Pau Ferrer. 1-2, min. 118: Aldasoro.

Tarjetas Tarjetas amarillas: Amarilla al local Andújar y a los visitantes Andreev y Maguette Gueye. Expulsó con doble amarilla a Keita. // Tarjetas rojas: Expulsó a Frimpong ya con el encuentro finalizado.

Estadio El Toralín. Césped en irregular estado en una noche fría y lluviosa.

Asistencia Unos 3.000 espectadores, 250 de ellos, verdiblancos.

El Racing se puso a picar piedra. Sin prisa. Sin pausa. Percutiendo sobre todo por la banda izquierda. Con Mario García muy activo. El chaval forzó un córner y en el rechace del mismo fue el propio lateral izquierdo verdiblanco el que sacó un duro disparo que no encontró portería. No tardaron los bercianos en pegar un susto. Un centro lateral lo tocó ligeramente Pau Ferrer y Salinas lo sacó bajo el travesaño. El árbitro anuló después la acción por una falta anterior.

Lo cierto es que a José Alberto no le estaba gustando nada, pero nada, la película. Como ante el Eibar, a los verdiblancos, con diez nombres distintos, se les estaban congelando las ideas. Y menos profundidad que el charco que se formó en el aparcamiento del estadio. Y al final, el bloqueo lleva a las imprecisiones; estas a los errores y... Mientras tanto, Arana tardó 26 minutos y 57 segundos en tocar el primer balón del partido. Un síntoma de cómo estaba siendo la faena. Empezaba a hacer daño ya a la vista. Ypasaron tan pocas cosas durante la primera mitad que se complicaba hasta rellenar este espacio. José Alberto retrasó a Sergio Martínez a la zona de creación y a Maguette Gueye a la mediapunta. Por probar algo. Tampoco. El silbato del colegiado para anunciar el descanso fue, de momento, lo mejor de la noche. Gracias.

De inicio para la segunda parte, José Alberto metió tres cambios. Íñigo Sainz-Maza, Javi Castro y Diego Fuentes sustituyeron a Maguette, Salinas y Suleiman –tocado tras sufrir un fuerte golpe–. La segunda parte comenzó como la primera: con un tiro desde la frontal, esta vez de Yeray, que se marchó alto.

La Ponferradina no salió tan intensa y casi por inercia estuvo a punto de entrar el primer gol racinguista. A la salida de un córner, nadie despeja, el balón se pasea por delante de la portería y la acción acaba con un recurso de chilena de Manu Hernando que se marchó desviado.

José Alberto puso a Sergio Martínez de director de orquesta, con Íñigo Sainz-Maza y Aldasoro un poco por delante. Una especie de 4-1-4-1. Y los locales dejaron de hacer lo que estaban haciendo bien. Entonces, los cántabros, ahora sí, encontraron huecos para no quedarse atorados. Así, un disparo de Diego Fuentes rebotó en Arana y se coló en la meta de Andrés Prieto. El canario se autoproclamó autor del gol y el chaval se quedó mirando, como incrédulo: «Pero si he chutado yo», pensaría. Ni lo celebró. El caso es que era el 0-1.

El empate

De todas formas, el camino no iba a estar aún expedito para el Racing, que iba a ver cómo, acto seguido, Frimpong iba a estrellar el balón en el torso de Andreev. Tapó bien el búlgaro. Tras el tanto, los de José Alberto volvieron a los derroteros anteriores. La Ponferradina empezó a apretar y el conjunto cántabro parecía incapaz de ponerle orden al encuentro. Cortés, en otra buena acción, también hizo trabajar a 'Paco'. Y, como se veía venir, iba a llegar el empate, con un balón al segundo palo que iba a remachar Pau Ferrer.

Con toda la artillería que se había quedado en Santander, José Alberto no tenía mucho margen de maniobra en el banquillo. Así que tuvo que confiar la suerte de la eliminatoria en los chavales. Izan Yurrieta y Santi Franco sustituyeron a Marco Sangalli y Arana.

De momento, buscaba con algo más de ímpetu –tampoco mucho– el segundo la Ponferradina que el Racing. Quedaban las ganas de los meritorios y Santi Franco, tras un buen pase de Yeray, realizó una buena maniobra antes de sacar un duro disparo que repelió Andrés Prieto a córner.

Pero, para clara, la que tuvo el cuadro local a la contra tras un córner verdiblanco. Cortés dejó a Xemi solo ante Andreev, pero el delantero se lió entre chutar y pasar y, al final, nada. Espera que se anima el partido, ahora ya, con el minuto 85 cumplido. La réplica la puso Diego Fuentes, con un tiro con poco ángulo que tapó bien el arquero.

Paco iba a salvar al Racing justo antes del noventa. El búlgaro salió del área y, con las piernas por delante se tiró a los pies de Cortés para evitar el triunfo de la victoria berciana. Para mandar el partido a la prórroga.

La diferente intensidad con la que se vivió el intermedio en ambos equipos no era buen vaticinio para el Racing. José Alberto volvió a cambiar la sala de máquinas, ahora con Íñigo Sainz-Maza y Sergio Martínez, por detrás, y Aldasoro por delante. Un tiro de Vázquez buscando la escuadra estuvo a punto de sorprender a Andreev.

El mayor logro para cambiar el destino del choque lo iba a lograr Diego Fuentes. El chaval le robó la cartera a Keita, se marchó a la aventura y acabó forzando la falta del toledano, que le iba a reportar la segunda amarilla. Quedaban quince minutos de tiempo extra para jugar en superioridad numérica.

Pero había que aprovechar las ocasiones, como la que tuvo Santi Franco después de un fantástico robo de Íñigo Sainz-Maza en la medular. Sin embargo, al chaval se le echaron encima para deteriorar el remate. Eso es lo que generó el equipo cántabro antes del cambio de campos. Quedaba el último asalto.

La Ponferradina se agarraba a las manijas del reloj para acelerarlas, pero Cortés andaba como una moto. Él solo generó una acción de peligro que, en boca de gol, Vasco remató de forma inexplicable fuera.

Lo cierto es que parecía que, aunque quisiese, el Racing no tenía ya demasiadas fuerzas para evitar la lotería de los penaltis. En la grada, detrás del banquillo racinguista, alguien llamó a Izan «paquete». Así, de gratis. El chaval estuvo a punto de vengarse. La pegó fuerte, hacia la escuadra, y el meta local impidió el tanto con apuros.

La eliminatoria se iba a los once metros. Ahí miraba todo el mundo ya. Incluido Aldasoro, que se colocó por allí. Y el vasco estaba en el sitio justo en el momento adecuado. Allí llegó el balón para que mandase al Racing a la siguiente eliminatoria. Minuto 118. Sin margen de reacción para los locales. Para, por lo menos, darle sentido a una noche y a un torneo que ahora puede deparar un rival de Primera División en los Campos de Sport.