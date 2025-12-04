Ponferrada recibe al Racing con poco ambiente copero

Marcos Menocal Ponferrada Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

Ponferrada recibió a los pocos aficionados racinguistas que han viajado a la localidad leonesa con poco ambiente copero. Una tarde fría y desapacible convertía al día en un uno más y apenas había movimiento por las calles en las horas previas al partido. La mala trayectoria liguera de los bercianos en Primera RFEF ha restado trascendencia a la visita copera del Racing, que se hospedó en un hotel apenas a 200 metros de El Toralín. Los verdiblancos salieron para el estadio a las 18.25 horas.