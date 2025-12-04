El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ponferradina-Racing, en directo
Ponferradina-Racing, en directo

Sigue el minuto a minuto del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:12

Actualizado Hace 5 minutos

21:07

Minuto 47. Ponferradina 0 Racing 0. Disparo de Yeray que se marcha fuera por poco.

21:04

Arranca la segunda parte

Ponferradina 0 Racing 0. Triple cambio en el Racing en el descanso. Maguette, Suleiman y Salinas dejan su lugar a Castro, Diego Fuentes y Javi Castro.

20:48

Final de la primera mitad

Ponferradina 0 Racing 0.

20:48

Minuto 45. Ponferradina 0 Racing 0. Un minuto de prolongación.

20:39

Minuto 36. Ponferradina 0 Racing 0. No puede el Racing con la Ponferradina. Sin apenas ocasiones el cuadro cántabro.

20:30

Minuto 27. Ponferradina 0 Racing 0. Llegada de Sangalli por la diestra que no puede rematar con comodidad Arana.

20:28

Minuto 25. Ponferradina 0 Racing 0. Otra sorpresa en la eliminatoria copera, el Ávila se adelanta ante el Rayo Vallecano.

20:22

Minuto 20. Ponferradina 0 Racing 0. Disparo de Yeray que se marcha fuera.

20:16

Minuto 13. Ponferradina 0 Racing 0. A la par que el del Racing se están disputando otros cuatro duelos coperos, de momento con la sorpresa de la victoria por 1-0 del Atlético Baleares sobre el Espanyol.

20:14

Minuto 10. Ponferradina 0 Racing 0. Jugada de estrategia local que despeja Sangalli bajo palos. Finalmente señaló fuera de juego el colegiado.

20:13

Minuto 10. Ponferradina 0 Racing 0. Amarilla para Maguette.

20:08

Minuto 6. Ponferradina 0 Racing 0. Disparo lejano de Mario tras un saque de esquina que se marcha fuera.

20:05

Minuto 2. Ponferradina 0 Racing 0. Primera llegada del Racing con un disparo de Aldasoro que se marcha alto.

20:02

Arranca el partido

Ponferradina 0 Racing 0. Poco ambiente en el estadio.

19:54

Por parte local, el cuadro berciano llega en apuros tras cambiar de entrenador y caer en casa ante el Arenas el pasado fin de semana. 

La Ponfe partirá con:

19:46

Con muchas  novedades en sus filas, José Alberto ha formado un once con los menos habituales y con jugadores que necesitan minutos como Arana. 

El Racing jugará con:

19:42

Buenas noches

Noche copera ante un viejo conocido para el Racing, que visita El Toralín para buscar el pase a octavos ante la Ponferradina de Nafti. Con la presión de ser los favoritos y el sueño de llegar lejos en el torneo, los cántabros llegan al envite en forma y tras no pasar apuros en su estreno en la Copa del Rey en Logroño.

