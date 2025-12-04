Ponferradina-Racing, en directo
Sigue el minuto a minuto del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey
Santander
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:12
21:07
Minuto 47. Ponferradina 0 Racing 0. Disparo de Yeray que se marcha fuera por poco.
21:04
Arranca la segunda parte
Ponferradina 0 Racing 0. Triple cambio en el Racing en el descanso. Maguette, Suleiman y Salinas dejan su lugar a Castro, Diego Fuentes y Javi Castro.
20:48
Final de la primera mitad
Ponferradina 0 Racing 0.
20:48
Minuto 45. Ponferradina 0 Racing 0. Un minuto de prolongación.
20:39
Minuto 36. Ponferradina 0 Racing 0. No puede el Racing con la Ponferradina. Sin apenas ocasiones el cuadro cántabro.
20:30
Minuto 27. Ponferradina 0 Racing 0. Llegada de Sangalli por la diestra que no puede rematar con comodidad Arana.
20:28
Minuto 25. Ponferradina 0 Racing 0. Otra sorpresa en la eliminatoria copera, el Ávila se adelanta ante el Rayo Vallecano.
20:22
Minuto 20. Ponferradina 0 Racing 0. Disparo de Yeray que se marcha fuera.
20:16
Minuto 13. Ponferradina 0 Racing 0. A la par que el del Racing se están disputando otros cuatro duelos coperos, de momento con la sorpresa de la victoria por 1-0 del Atlético Baleares sobre el Espanyol.
20:14
Minuto 10. Ponferradina 0 Racing 0. Jugada de estrategia local que despeja Sangalli bajo palos. Finalmente señaló fuera de juego el colegiado.
20:13
Minuto 10. Ponferradina 0 Racing 0. Amarilla para Maguette.
20:08
Minuto 6. Ponferradina 0 Racing 0. Disparo lejano de Mario tras un saque de esquina que se marcha fuera.
20:05
Minuto 2. Ponferradina 0 Racing 0. Primera llegada del Racing con un disparo de Aldasoro que se marcha alto.
20:02
Arranca el partido
Ponferradina 0 Racing 0. Poco ambiente en el estadio.
19:54
Por parte local, el cuadro berciano llega en apuros tras cambiar de entrenador y caer en casa ante el Arenas el pasado fin de semana.
La Ponfe partirá con:
Prieto; Andújar, Ger Novoa, Sergio Benito, Eneko, Mula, Vasco, Frimpong, Keita, Pau Ferrer y Diego Moreno.
19:46
Con muchas novedades en sus filas, José Alberto ha formado un once con los menos habituales y con jugadores que necesitan minutos como Arana.
El Racing jugará con:
Andreev; Sangalli, Hernando, Salinas, Mario García; Maguette, Aldasoro, Suleiman, Sergio, Yeray y Arana.
19:42
Buenas noches
Noche copera ante un viejo conocido para el Racing, que visita El Toralín para buscar el pase a octavos ante la Ponferradina de Nafti. Con la presión de ser los favoritos y el sueño de llegar lejos en el torneo, los cántabros llegan al envite en forma y tras no pasar apuros en su estreno en la Copa del Rey en Logroño.
