Ponferradina-Racing, en directo

19:42

Buenas noches

Noche copera ante un viejo conocido para el Racing, que visita El Toralín para buscar el pase a octavos ante la Ponferradina de Nafti. Con la presión de ser los favoritos y el sueño de llegar lejos en el torneo, los cántabros llegan al envite en forma y tras no pasar apuros en su estreno en la Copa del Rey en Logroño.