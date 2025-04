Andrés Martín tira del carro

Sergio Herrero Santander Jueves, 10 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Andrés Martín no entiende de dinámicas. Si el equipo sube o baja, el extremo verdiblanco llanea. Siempre con la misma cadencia. Incluso en los peores momentos. Y ahora que el Racing está que de repente arranca o de repente para, el sevillano sigue tirando del carro. Se perdió el partido contra el Cádiz por acumulación de cartulinas amarillas. Desde entonces, acumula siete encuentros en los que siempre sale en la foto. O marca o asiste. Decisivo. Cuatro goles y cinco pases definitivos. Así que la dependencia del conjunto cántabro es enorme respecto a su máximo goleador.

No es algo nuevo, pero sí que se ha intensificado en los dos últimos meses de competición. En total, Andrés Martín ha disputado 33 encuentros en lo que va de temporada. Pues, en 21 de ellos ha tenido una incidencia importante en el resultado. En esos partidos, ha sido capaz de anotar catorce tantos y ofrecer trece asistencias. Es el tercer máximo anotador -empatado con Alemao, del Oviedo, y con el exgranadista Myrto Uzuni, que ya no compite en Segunda Divisíón, tras emigrar a la MLS estadounidense-, aunque lejos del artillero del Almería, Luis Suárez, que acumula 22 dianas. Eso sí, es el mejor asistente de la competición. Le ha quitado el trono a su compañero Íñigo Vicente, que, con nueve goles en bandeja, es segundo en este capítulo, empatado con Carracedo, del Córdoba, y Sancris, del Burgos. Y eso que el de Derio no anda especialmente fino esta temporada.

Por seguir desgranando los fantásticos números del futbolista de Aguadulce, ha participado en la consecución de 27 tantos. El Racing ha logrado 52 en las 34 jornadas que van disputadas, por lo que el sevillano ha tenido protagonismo en el 51,9 por ciento de las dianas. Más de la mitad. Sin duda, el sevillano está justificando el esfuerzo económico que realizó el club cántabro el pasado verano para ficharle procedente del Rayo Vallecano. Unos dos millones de euros muy bien invertidos.

14 goles ha anotado el andaluz, que le convierten en el tercer máximo goleador de la Liga. 13 asistencias ha aportado a sus compañeros. Es el mejor del campeonato en este capítulo. 21 partidos de los 33 que ha disputado, han tenido su firma como goleador o asistente.

En términos globales del campeonato, Andrés Martín es, además, el segundo futbolista que más dispara, con 43 tiros, sólo por detrás de Luis Suárez, con 54. Y también el quinto que más regatea, con 53 regates, por detrás de Larrubia (Málaga), con 55, Nico Fernández (Elche), con 62, Carracedo (Burgos), con 78, y un estratosférico Yeremay (Deportivo), con 113.

Sin embargo, en los últimos dos meses, el futbolista andaluz está teniendo más responsabilidad que nunca. Sus acompañantes en el ataque verdiblanco no pasan por su mejor momento. Quizá Pablo Rodríguez es el único que está aguantando un poco el ritmo del extremo. Íñigo Vicente parece que en los dos últimos partidos ha crecido un poco después de una larga travesía en el desierto que inició tras un fantástico arranque del otoño. Y luego Arana, que estrenó 2025 en estado de gracia, pero también se ha ido difuminando con el paso de los partidos. Unos van y otros vienen, pero Andrés Martín siempre está.

Después de su ausencia en la derrota del Racing en casa contra el Cádiz, Andrés Martín regresó al equipo en Ipurua. y lo hizo con protagonismo en los dos tantos que le dieron el empate contra el Eibar a los cántabros. El sevillano le dio un fantástico último pase a Juan Carlos Arana para hacer el 1-1. Y cuando los armeros habían conseguido ponerse de nuevo por delante, fue capaz de hacer el 2-2 definitivo.

Llegó un partido clave contra el Elche en los Campos de Sport. Y, al poco de arrancar el encuentro, el sevillano robó un balón en la banda derecha, enfiló hacia campo rival, tiró la diagonal y le cedió el balón otra vez a Arana, que hizo el 1-0 para los verdiblancos en el minuto 5.

Siguiente semana y visita al Sporting en El Molinón. Se pusieron por delante los asturianos en los primeros compases del choque gracias al tanto de Dubasin. No fue un partido brillante del Racing, que sí mejoró en la segunda mitad. Y en una genial jugada combinativa verdiblanca desde atrás, Andrés Martín la culminó con el empate a uno. Pablo Rodríguez asistió y Arana, genial, dejó pasar el balón entre las piernas. Por la ubicación de los zagueros rojiblancos, «sabía que Andrés estaría detrás», reconoció días después el canario. Qué bueno es conocerse.

El encuentro contra el Tenerife, que iba para sonrojo, tuvo como protagonista al árbitro, pero también a Andrés Martín. En el minuto 78, el Racing perdía 0-1 con un equipo entonces casi desahuciado que, además, se encontraba con un futbolista menos. Un saque de esquina -el sevillano ha cobrado una gran importancia en las acciones a balón parado- desde la izquierda del ataque verdiblanco lo cabeceó, poderoso, Jon Karrikaburu para hacer el empate. En el 84 se produjo la jugada más polémica del encuentro. Andrés Martín recibió el balón de Meseguer, recortó en el área y buscó el hueco para hacer el 2-1 definitivo. Antes de eso se produjo una posible falta de Karrikaburu que el árbitro, tras llevar la contraria al VAR, no estimó. Otro para la saca del andaluz.

En Anduva también tuvo protagonismo, aunque su equipo no sacó tanto rédito. El 0-1 para el Racing nació de sus botas. Con un inteligente pase al espacio, Andrés Martín dejó a Mario García en una posición inmejorable para adelantar al equipo cántabro contra el Mirandés. Luego, los burgaleses se acabarían llevando el triunfo por 2-1.

El choque contra el Zaragoza no empezó bien para Andrés Martín. En la primera mitad, el goleador racinguista falló un lanzamiento desde el punto de penalti. Sin embargo, como no baja el ritmo, el error no le afectó y siguió a lo suyo. Hasta que encontró su oportunidad. Íñigo Vicente intentó un genial pase a la espalda de la defensa maña. El central Jair llegó primero, pero controló mal el balón y Andrés, más listo y rápido que nadie, le robó la cartera, se plantó ante el portero e hizo el 2-0 definitivo -Pablo Rodríguez marcó el 1-0 en la reanudación-.

En el último encuentro, Andrés Martín tampoco faltó a su cita. Lo hizo casi sobre la bocina, aunque se había echado prácticamente al equipo sobre la espalda tiempo antes. En el minuto 94, una falta lateral botada desde la banda derecha la colgó al segundo palo, donde Javi Castro cabeceó para hacer el 2-1 -el Racing cayó por 3-1-.

En este tramo decisivo, lo que necesitan José Alberto y los suyos es que Andrés Martín mantenga la velocidad y que sus compañeros, como ocurrió en el tramo inicial del campeonato, le sigan el ritmo. Será clave.