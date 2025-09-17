El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Arana, durante un entrenamiento antes de su lesión. RRC
Racing

Arana apura su recuperación con la vista puesta en octubre

El canario esta semana empezará a trabajar por su cuenta al margen del plan personal con el recuperador

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Sin ningún paso en falso. En el Racing lo tienen claro y aunque la vuelta de Juan Carlos Arana al grupo sería, además de una ... buena noticia casi una necesidad, cuerpo técnico y médicos frenan las ganas del canario por volver para evitar cualquier contratiempo. Las previsiones apuntan a que esta semana podría comenzar a trabajar por su cuenta, al margen del plan específico que supervisa el recuperador y que ha servido de hoja de ruta para la puesta a punto del delantero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  3. 3 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  6. 6

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  7. 7

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Arana apura su recuperación con la vista puesta en octubre

Arana apura su recuperación con la vista puesta en octubre