Arana apura su recuperación con la vista puesta en octubre

Sin ningún paso en falso. En el Racing lo tienen claro y aunque la vuelta de Juan Carlos Arana al grupo sería, además de una ... buena noticia casi una necesidad, cuerpo técnico y médicos frenan las ganas del canario por volver para evitar cualquier contratiempo. Las previsiones apuntan a que esta semana podría comenzar a trabajar por su cuenta, al margen del plan específico que supervisa el recuperador y que ha servido de hoja de ruta para la puesta a punto del delantero.

Desde que ambas partes, el club a través de los servicios médicos y el futbolista, se decantaron por pasar por el quirófano para subsanar la fractura del quinto metatarso de su pie derecho y desechar la primera opción que respondía a un tratamiento conservador, nunca se ha variado el plan y se ha preferido esperar más tiempo, sin arriesgar lo más mínimo. Arana apura ahora sus opciones para reincorporarse a la órdenes de José Alberto con la vista puesta en octubre, nunca antes. Por el momento ha completado un trabajo de adaptación y fuerza para consolidar la zona dañada y ahora dará luz verde a la fase más propia del futbolista, con carrera, cambios de ritmo y, lo más importante, golpeo de balón. Los pronósticos más optimistas apuntaban a los dos meses y medio o tres de recuperación y sería extraño que no se cumpliesen.

La enfermería Arana Los plazos apuntan a un regreso a partir de los dos meses y medio de recuoperación, es decir, a principios de mes

Maguette La microrrotura del abductor que se produjo en pretemporada pudo agravarse y ampliar su proceso de puesta a punto

En el Racing, y José Alberto en particular, funcionan con un escenario en el que no aparece Arana hasta la novena o décima jornada de Liga, algo que indudablemente significa un agravio muy serio para el equipo dada la escasez de delanteros y la importancia del jugador, pero que podría ser peor si se precipita su vuelta.

Por otro lado, Maguette Gueye, el otro inquilino de la enfermería del Racing, no acaba de superar lo que en principio era una microrrotura, que se produjo en la última semana de pretemporada y que pudo agravarse varias semanas después. El futbolista francés aún no ha debutado y sigue sin sumarse al grupo y sin entrar en la última fase de recuperación. Esta semana también se espera que pueda tocar balón por su cuenta, pero, por el momento, seguirá en el dique seco.