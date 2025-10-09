Arana, listo para estar en la convocatoria El club ya le cataloga de disponible, se entrena con normalidad con el grupo y si José Alberto lo estima oportuno podrá viajar a Gijón e incluso disfrutar de algunos minutos

Aser Falagán Santander Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Siempre que José Alberto López lo estime oportuno, Juan Carlos Arana estará ya entre los jugadores que se desplacen este fin de semana a Gijón para enfrentarse al Sporting. El delantero ya tenía el alta médica y ahora ha recuperado ritmo tras una semana en la que ya ha completado todas las sesiones con el grupo. Le falta, eso sí, ritmo de competición y ahora JAL deberá decidir si, como parece probable, le incluye en su lista para que esté ya en el banquillo o incluso que dispute sus primeros minutos si las circunstancias lo recomiendan. El Racing ya anunció ayer la recuperación y disponibilidad de su atacante, que en caso de jugar en Gijón pondrá fin a dos meses y medio de inactividad desde que se lesionó apenas comenzada la pretemporada.

Cronología 14 de julio: Comienza la pretemporada del Racing,con Arana en el grupo

17 de julio: Debe abandonar la sesión de La Albericia por una lesión en el pie derecho.

18 de julio: Se lediagnostica una fractura de la base del quinto metatarsiano derecho no desplazada.

24 de julio: Es operado.

17 de septiembre: Comienza a entrenar ensolitario sobre el césped.

27 de septiembre: Se reincorpora al grupo enfases del entrenamiento.

1 de octubre: Vuelve a trabajar con el grupoa tiempo competo.

El canario fue operado el 24 de julio de una fractura en la base del metatarsiano que se produjo una semana antes, lo que le impidió disputar los amistosos de pretemporada y le mantiene inédito en Liga. Con un pronóstico inicial de recuperación que rondaba las ocho semanas y será finalmente un poco superior, a mediados de septiembre comenzó a trabajar sobre el césped, aún en solitario, a finales de noviembre se reincorporó progresivamente al grupo y desde hace una semana se entrena ya como uno más a las órdenes de José Alberto.

Durante su ausencia, sus competidores por el puesto le han puesto muy cara la titularidad. Asier Villalibre y Jeremy Arévalo, que se han alternado como delanteros centro, suman entre lo dos nueve tantos en ocho jornadas, cinco el vasco y cuatro el canteranos. El canario, que gozaba de la condición de teórico titular, deberá ahora entrar en una disputa muy reñida a la vez que va recuperando el ritmo de competición con ya dos meses de Liga disputados.