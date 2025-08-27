Asier Villalibre y Andrés Martín escriben el guion del Racing

Es verdad que el Racing tiene más puntos que fichajes en las dos primeras jornadas, pero todavía queda tiempo, poco, eso sí, para que el ... mercado de verano eche la persiana y Chema Aragón termine de configurar la plantilla. Traer un puñado de jugadores «que mejoren la del año pasado», como decía el presidente del club, Manolo Higuera, a principios de mes. El lado bueno es que después de dos partidos, el Racing es segundo en la clasificación, con seis puntos y dos victorias en la mochila.

La paradoja del verano racinguista está servida: escasez en el mercado y abundancia en el marcador. Mientras el club apura los días que quedan para cerrar fichajes, el equipo ha encontrado un refugio inesperado en el gol. Porque a veces la planificación deportiva necesita paciencia, pero los delanteros no tienen que esperar. La oportunidad es para cogerla al vuelo, como hacen Andrés Martín y Asier Villalibre, que comparten, con tres tantos cada uno, la segunda y tercera plaza en una carrera por el Pichichi que lidera Agus Medina, del Albacete, también con tres tantos.

Aún es muy pronto para sacar conclusiones, sí, pero no tanto como para no vislumbrar que el Racing ha arrancado con una pegada de las que resuelven partidos. El engranaje, además, tiene otra pieza esencial, Íñigo Vicente. El vasco ya acumula dos asistencias y ha participado en buena parte de las jugadas que han terminado en gol.

Con los tres en racha, el Racing presenta un frente en ataque que genera respeto. Una sociedad ofensiva que, con Andrés Martín y Vicente ya afinados, se ha multiplicado con la irrupción del Búfalo. Villalibre es capaz de cazar un melón en el área y endiñarlo entre los tres palos. Lo ha demostrado en los dos partidos que se han jugado hasta ahora con goles que han llegado de todas las formas posibles. Con la izquierda, con la derecha y de cabeza. Completo.

Asier Villalibre 3 goles Marca uno cada 40 minutos. De las tres dianas, una ha sido con la izquierda, otra con la derecha y una de cabeza. Ha marcado de todas las formas posibles menos de penalti, pero ante el Castellón provocó uno. Es el tercero en la carrera por el Pichichi. 121 minutos El Búfalo fue titular ante el Castellón y disputó 89 minutos. Le sustituyó Jeremy. En Albacete salió desde el banquillo en el minuto 59 en lugar del canterano. 75% de eficacia de los tiros El delantero ha intentado marcar en cuatro ocasiones y ha conseguido materializar tres de ellas.

El Búfalo ha empezado en Santander con la misma efectividad que en su cesión en Vitoria en la categoría de plata, que abrió en febrero de 2023 con doblete en su estreno ante el Eibar en Mendizorroza y gol en su segundo partido de albiazul en La Romareda frente al Zaragoza. Aquello acabó en ascenso.

El triunfo en el Carlos Belmonte frente al Albacete fue un partido áspero, de los que parecen encallarse en tierra de nadie para el Racing hasta que un chispazo lo cambia todo. Andrés Martín abrió la cuenta racinguista con un remate envenenado. La jugada ensayada, que desmontó a la defensa manchega, nació en un córner que botó Peio Canales.El andaluz apareció en carrera, golpeó y el balón acabó dentro tras varios rebotes. Estrategia, contundencia y también un poco de suerte, que nunca viene mal en el fútbol.

Después le tocó el turno a Villalibre, que partía desde el banquillo. Con el Racing perdiendo (2-1), el Búfalo entró y embistió al Albacete, fabricando con sus dos goles la remontada. El vizcaíno saltó al césped en el minuto 59 y en el 77 y 83 vio puerta, dándole la vuelta al marcador. Seis minutos en los que mostró su efectividad.

El delantero había estado con molestias durante la semana y no había podido entrenar con sus compañeros. José Alberto prefirió reservarlo y apostar por Jeremy. El caso es que al de Guernica se le quitaron todos los males nada más saltar al campo. Fue pisar el césped y el '12' enchufó el primero. Primer balón, primer gol. La jugada quedó marcada por la revisión del VAR: un cabezazo suyo que el asistente invalidó de inicio, pero que la tecnología rescató para devolver al Racing al partido. El empate a dos llevaba su firma. Y no se detuvo ahí. Poco después Íñigo Vicente frotó la lámpara, levantó la mirada y colgó un balón templado al segundo palo. El Búfalo se desmarcó, conectó de cabeza y la pelota bombeada besó el poste antes de entrar. 2-3.

Andrés Martín 3 goles Ha marcado tres tantos, uno cada 60 minutos. Uno de ellos con la izquierda, otro con la derecha y uno de penalti. El de Aguadulce ocupa la segunda plaza en la clasificación por el Pichichi, que lidera Agus Medina del Albacete. 180 minutos El jugador ha disputado los dos partidos de Liga, ambos como titular y los ha completado sobre el campo. Es imprescindible. 43% de eficacia de los tiros Seis disparos en el área dejaron tres dianas. Intentó ver puerta desde fuera en una ocasión sin conseguirlo.

El Racing se volvía a Cantabria con los tres puntos, el segundo puesto en tabla a pesar de las carencias y un delantero reconciliado consigo mismo. El propio Villalibre lo explicó con naturalidad después del partido. «Estoy muy contento. Vengo de un año personalmente duro. Mentalmente lo he pasado mal y tener momentos así hace que vuelvas a tener confianza en ti mismo. Poco a poco volver a ser yo, que es lo que más necesito», decía. Y a pesar de la euforia, fue también realista con el curso del partido. «Es verdad que no hemos encontrado nuestra mejor versión, pero estamos felices porque nos volvemos con los tres puntos», admitía. Si esta es su versión 'random', la 'premium' debe ser espectacular.

La cosa no se reduce solo a un partido. El estreno en El Sardinero contra el Castellón dejó una actuación del vasco y del andaluz muy similar. Con unos Campos de Sport llenos hasta la bandera y un ambiente eléctrico, solo hicieron falta cinco minutos para poner en pie al racinguismo. Íñigo Vicente entendió antes que nadie lo que pedía la jugada. Pase filtrado con una precisión quirúrgica para el Búfalo. El vasco desenfundó casi sin pensar. Control rápido, disparo seco con la zurda y gol. El primero para él en El Sardinero. El segundo tanto llevó la firma conjunta de Vicente y Andrés Martín. Un pase fantástico del vasco, carrera del andaluz y definición serena frente a Amir, el meta del Castellón. El guion perfecto.

Y todavía quedaba una escena para redondear la tarde. La pasaron hasta por los vídeomarcadores. Villalibre galopaba hacia la portería castellonense cuando un empujón por detrás lo derribó en plena carrera. El estadio protestó; el delantero, también. Discutió con el cuarto árbitro, reclamó y no se resignó. El VAR acabó confirmando lo que parecía evidente: penalti. Lo transformó Andrés Martín, pero el mérito estaba en la fe del de Guernica, que había provocado la jugada.

Las estadísticas de Villalibre en apenas dos jornadas son un espejo de lo que representa su figura. 121 minutos, un partido como titular y tres goles. Uno cada 40 minutos. Eficacia del 75%. Ha marcado de zurda, de diestra y de cabeza. De todas las maneras posibles salvo de penalti. Pero incluso en ese apartado tiene algo que decir: provocó el primero de la temporada. En paralelo, Andrés Martín sostiene su propia colección de registros. 180 minutos disputados, dos titularidades y tres goles, lo que equivale a uno cada 60 minutos. Igual que su compañero, lo ha hecho con ambas piernas y desde los once metros. Un repertorio completo.

Solo seis días de mercado

El arranque liguero deja seis puntos y la idea de que para el Racing es sencillo llegar al área rival. O al menos, de que es capaz de rentabilizar al máximo sus incursiones. En una categoría en la que el gol se cotiza caro, el equipo ha encontrado en Andrés yVillalibre un argumento poderoso. El desborde de un extremo goleador y la potencia de un Búfalo que se lo lleva todo por delante. Y detrás, Íñigo Vicente, que parece haber recuperado la frescura de sus mejores días.

Pero la euforia inicial convive con la realidad del mercado. Los fichajes siguen siendo escasos, el reloj avanza –quedan solo seis días para fichar– y Chema Aragón tiene la tarea de completar una plantilla que todavía necesita refuerzos. Lo dijo Higuera, «jugadores que mejoren la del año pasado». Esa es la vara de medir. La delantera ha respondido antes de tiempo, pero el bloque aún requiere ajustes. La temporada es larga, la exigencia enorme y el inicio no puede tapar las carencias. De momento, lo tangible son los goles, seis puntos de seis, dos remontadas y una dupla ofensiva que mezcla hambre y talento.