Atracón histórico

El Racing se regala una antológica goleada ante el Villalonga con ocho tantos que marcan un hito

José Compostizo

José Compostizo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:35

El Racing se abonó ayer a las goleadas. En contra, ellos. A favor, ellas, con un histórico 8-0 en los Campos de Sport de El Astillero que marcan un hito en la joven sección verdiblanca, pero también respecto a la época en la que competía como Racing Féminas. Al Villalonga, de hecho, le hubiese salido más barato no presentarse en La Planchada. El Racing, casi sin sudar, arrolló por completo a las gallegas. Seis goles antes de la hora de partido a cargo de Esther, Irene, Nerea, Paulita y Naiara –por partida doble– y, en los últimos diez minutos, Aitana y de nuevo Naiara cerraron la goleada.

Racing

Racing

Anna Reina, Arantxa, Paulita (Valentina), Ali (Aitana), Irene, Claudia (Naiara), Miriam, Esther, Xesca (Sandra), María Ortiz (Luna), Nerea.

8

-

0

Villalonga

Villalonga

Nera, Eva (Paula), Andrea, Noelia (Emma), Sara, Candela, Laura (Sabela), Noa (Noelia Jiménez), Ana (Iria), María Gómez, Lucía.

  • Goles: 1-0 m.6 Esther, 2-0 m.8 Irene, 3-0 m.39 Nerea, 4-0 m.44 Paulita, 5-0 m.52 Naiara, 6-0 m.54 Naiara, 7-0 m.70 Aitana, 8-0 m.89 Naiara.

  • Árbitro: Álvaro Sahagún (C. Cántabro). Amonestó a Irene. Expulsó a Lucía.

El Villalonga abrió la puerta de par en par para que el rival se pusiera por delante a las primeras de cambio. Un saque de esquina lo cabeceó Esther a placer para batir a Nera (minuto 6). Fue solo el principio de la fiesta para las racinguistas, y del drama absoluto para las pontevedresas. Dos minutos más tarde, un centro desde la izquierda lo envió al fondo de la red Irene. Era el 2-0. A falta de seis para la conclusión de la primera mitad, un error de Nera lo aprovechó Nerea para subir el tercero al marcador, y cerró la goleada de la primera mitad Paulita con un lanzamiento desde la frontal que se coló por la escuadra.

El segundo tiempo estuvo marcado por la rotación verdiblanca. Lo hizo a Luna, jugadora que ha llegado del filial y también entró en los segundos 45, Naiara, que firmaría un hat trick. Las cántabras salieron igual de entonadas, con Valentina y Sandra bailando a sus anchas. Un centro a placer desde la derecha sirvió para que Naiara, sola, ampliara el marcador. El sexto llegó en un remate cruzado de Naiara desde el borde del área. Aitana, que llevaba diez minutos sobre el terreno de juego, volvió a hacer un roto a la defensa gallega consiguiendo el séptimo al rematar un centro de Sandra. Faltaba la guinda.La puso Naiara.

Te puede interesar

