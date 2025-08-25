En el minuto 56, Asier Villalibre asomó por el banquillo verdiblanco. Había sido suplente, pero era el arma secreta. El Albacete, que iba por delante, ... no se dio cuenta del detalle. Con el Búfalo –o Bisonte, que es más montañés– esperando el cambio, Andrés Martín igualó la contienda. El mensaje estaba claro y el refranero es sabio: cuando las barbas de Villalibre veas llegar... Recién salido del Hotel Los Llanos, donde se inició la revolución verdiblanca de los bigotes. Ni con navajas de Albacete. Dos goles del delantero le iban a dar al Racing otra victoria. El seis de seis. Un triunfo de pegada que quizá ni mereció, porque no hizo un buen partido. Porque quedaron bastante patentes sus carencias. Sin embargo, como ante el Castellón, lo que realmente importa es lo que diga el marcador. 2-3. Para casa.

En el papel de las alineaciones, dos nombres marcados con luces de neón parpadeantes en el once del Racing. Canteranos. Sergio Martínez en el doble pivote en lugar de Aldasoro y Jeremy, a jugarse el cocido en la delantera ante los presuntos problemas físicos de Villalibre. Pues si llega a estar bien... La entrada de Peio Canales en el otro puesto de la sala de máquinas fue la otra novedad en el equipo verdiblanco.

Salinas, que repitió entre los elegidos, se quedó con las ganas de estrenarse también como goleador ante el Castellón por una gran parada de Amir. Este lunes, al chaval le respondió Mariño. Un córner botado por Andrés Martín en el minuto 1, lo cabeceó el canterano en el segundo palo y el arquero respondió solvente.

Albacete Mariño, Gámez (Aguado, min. 61), Gómez, Jon García (Valverde, min. 88), Moreno, Meléndez (Javi Villar, min. 46), Riki, Puertas (Lazo, min. 72), Agus Medina, Morcillo y Jefté (Escriche, min. 61). 2 - 3 Racing Ezkieta, Mantilla, Salinas (Íñigo Sainz-Maza, min. 87), Manu Hernando, Javi Castro, Sergio (Aldasoro, min. 58), Peio Canales, Andrés, Íñigo Vicente (Mario García, mi. 86), Sangalli (Yeray, min. 68) y Jeremy (Villalibre, min. 58). Árbitro principal: Alejandro Morilla (Navarro).

VAR: David Gálvez (Madrileño).

Asistentes: Alaiz Gutiérrez (Navarra) y (Manuel Herrera (Andaluz).

Cuarto árbitro: Aimar Velasco (Vasco).

AVAR: Álvaro Moreno (Madrileño).

Goles: 1-0, min. 49: Agus Medina. 1-1, min. 57: Andrés. 2-1, min. 63: Morcillo. 2-2, min. 77: Villalibre. 2-3, min. 83: Villalibre.

Tarjetas amarillas: Al local Escriche y a los visitantes Villalibre, Andrés Martínez y Salinas.

Estadio: Carlos Belmonte.

Asistencia: 11.758 espectadores. Unos 400 de ellos, cántabros.

Incidencias: Césped en mejorable estado en una tarde noche apacible. Minuto de silencio por los abonados fallecidos del Albacete.

El Racing salió algo mejor. Sobre todo más allá de la medular. Volvió a percutir el equipo cántabro. Jeremy le ganó la partida a su marcador y encontró vía hacia la portería. El chaval se lo tomó con calma, demasiada, y, cuando llegó al área, la pegó con un tío encima. Floja, centrada. Repelió Mariño. El rebote le cayó a Peio Canales en la frontal. Su disparo, fantástico, lo despejó Fran Gámez de cabeza cuando enfilaba la escuadra.

Pero hay pecados que no cambian. Con muy poco, el Albacete casi pilla. Jefté recibió solo entre Manu Hernando y Mantilla. Menos mal que el canario tiene la zurda para subir al autobús. La pegó con la derecha y la mandó fuera. Después, Fran Gámez hizo el más difícil todavía. Centró, remató... y marcó. El lateral la puso al segundo palo, Jefté pasó de rematar otra vez en el segundo palo y la devolvió al área pequeña. Agus Medina no llegó a cabecear, pero Gámez irrumpió en el otro poste para volear. Escasa oposición. Al Racing le vino el VAR a ver. Después de un buen rato de deliberación, llegaron a la conclusión de que había fuera de juego en el inicio de la jugada. Hubo que rebobinar la cinta casi hasta tiempos de Rommel Fernández y José Luis Zalazar.

Momento bajo

Porque el Albacete actual no será el Queso Mecánico, pero a esas alturas ya era mejor que el Racing. Ni la parada de hidratación bajó el ritmo de los locales, que volvieron a tentar a la suerte con un disparo duro de Agus Medina que no encontró el arco.

El equipo cántabro hizo acto de presencia, de nuevo, en un saque de esquina botado por Andrés Martín. El sevillano la puso al palo largo, donde Íñigo Vicente, con poca fe porque parecía no esperar ese balón, remató al cuerpo de un defensa.

Las claves El Racing dispuso de ocasiones en la parte inicial del encuentro, pero le faltó solidez en defensa cuando apretó el rival

Dos de los goles verdiblancos llegaron en jugadas a balón parado. Y Salinas estuvo a punto de hacer un tercero tras un córner

El equipo cántabro se coloca segundo, igualado en lo alto de la tabla con los también invictos Valladolid y Sporting

Luego, la normativa del fuera de juego dio un paso más en su absoluta absurdez. Morcillo se fue, por lo menos, hasta Villamalea, a casa del exracinguista César Díaz. Veinte o treinta metros en fuera de juego. Pues nada, ni con esas. Casi un minuto después, el asistente se dignó a levantar la bandera. Cuando ya le confirmaron desde Madrid que igual había posición antirreglamentaria. No se fuese a equivocar por precipitarse... El día que uno del Madrid o del Barça se rompa el cruzado por una tontería de estas, se lo replantearán. Los siete minutos de añadido tampoco dieron para mucho más. Empate a cero al descanso.

Pero no iba a durar mucho el resultado inicial. A los de José Alberto les pillaron en paños menores en su área. Centro de Villar desde la derecha, Agus Medina que se adelanta a Javi Castro y cabecea al fondo de las mallas. Hala, a espabilar.

Lejos de eso, el Albacete siguió mandando en las inmediaciones del área verdiblanca. Pasaban los minutos y en el equipo cántabro no había ningún tipo de reacción. José Alberto llamó a Aldasoro y Villalibre, los dos hipotéticos titulares que, finalmente, se habían quedado fuera del once. Y sustituyeron, como era de esperar, a Sergio Martínez y Jeremy.

Fear the Beard

Pero no hizo falta esperar a los cambios, porque, mientras los dos futbolistas vascos aguardaban en la banda, entre Peio Canales y Andrés Martín le hicieron el lío a la zaga manchega. Jugada de estrategia. El recién llegado saca raso al corazón del área, el andaluz aparece de la nada y remata raso. El balón se envenena entre la maraña de piernas y bate de Mariño. Entonces sí, los cambios. Qué viene Villalibre. Toque de corneta. El James Harden del Racing. Fear the Beard.

El gol fue el mejor acicate para la reacción y el cuadro verdiblanco volvió a golpear. Esta vez, el remate de Marco Sangalli se marchó cerquita del poste. El Albacete había quedado tocado y los racinguistas se hicieron con el mando del encuentro en la medular. Pero, cuando mejor estaban los cántabros, Morcillo enganchó una pelota en la frontal para fusilar a Ezkieta.

Caerse y levantarse. José Alberto dio entrada a Yeray en lugar de Marco Sangalli. De nuevo, el Albacete insistió en su flecha hacia arriba en lugar de centrarse en guardar la cosecha. Morci mandó un balón al poste que se quedó al borde de la sentencia.

Al Racing le costaba un mundo generar. Incluso llegar. Entonces el asistente, el mismo de antes, tuvo prisa por levantar la bandera. Falta lateral para el equipo cántabro, balón colgado y, tras la segunda jugada, Villalibre remata un centro para hacer el empate dos. El línea lo anula como un Sputnik. El VAR, otro rato después, entra para arreglar el desaguisado y darle el tanto a los cántabros. 'Buffalo Vill' dispara dos veces.

No había hecho méritos el Racing para ganar el partido. Pero mira, es una cosa muy de los grandes. Los verdiblancos combinaron bien por la derecha, Íñigo Vicente levantó el balón en dirección al segundo palo, buscando al de siempre. El bisonte de Gernika conectó con la cabeza. La zaga local tampoco puso mucha oposición. Y la pelota, bombeada, se fue contra el poste antes de entrar en la portería.

El Racing por delante, pero aún iba a ver once minutos de añadido. Antes, José Alberto introdujo a Íñigo Sainz-Maza y Mario García en lugar de Salinas e Íñigo Vicente. El Racing hizo lo que debía. Afanarse porque sucediese lo mínimo. Por poner al ataque del Albacete bastante más dificultades de lo que había hecho durante gran parte del encuentro. Incluso, tuvo una ocasión de peligro el equipo cántabro, en la que Yeray se empachó de balón y lo mandó al lateral de la red.

Lo mejor, la sensación de que si el Racing es capaz de esto con lo puesto, el director deportivo tiene una base buena para dar un salto de calidad. Ahora la pelota está en el tejado de Chema Aragón. Y el pucelano tiene trabajo, aunque los números puedan indicar hacia lo contrario.