Asier Villalibre, al remate en un partido en el que marcó dos goles tras salir al campo cuando estaba a punto de cumplirse la hora de juego.

Asier Villalibre, al remate en un partido en el que marcó dos goles tras salir al campo cuando estaba a punto de cumplirse la hora de juego.

Cuando las barbas de Villalibre veas llegar...

El delantero, que fue suplente en Albacete, dio el triunfo al Racing con dos tantos en un partido en el que los de José Alberto mostraron sus carencias pero también su pegada

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:37

En el minuto 56, Asier Villalibre asomó por el banquillo verdiblanco. Había sido suplente, pero era el arma secreta. El Albacete, que iba por delante, ... no se dio cuenta del detalle. Con el Búfalo –o Bisonte, que es más montañés– esperando el cambio, Andrés Martín igualó la contienda. El mensaje estaba claro y el refranero es sabio: cuando las barbas de Villalibre veas llegar... Recién salido del Hotel Los Llanos, donde se inició la revolución verdiblanca de los bigotes. Ni con navajas de Albacete. Dos goles del delantero le iban a dar al Racing otra victoria. El seis de seis. Un triunfo de pegada que quizá ni mereció, porque no hizo un buen partido. Porque quedaron bastante patentes sus carencias. Sin embargo, como ante el Castellón, lo que realmente importa es lo que diga el marcador. 2-3. Para casa.

