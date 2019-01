Fútbol | Racing Barral: «No vengo a Segunda B, vengo al Racing, motivo suficiente para estar en Santander» El jugador gaditano David Barral, en su presentación este miércoles por la mañana. / RRC El jugador gaditano, que ha sido presentado como el nuevo delantero del equipo de Ania, está ya disponible para jugar el partido de este domingo ante el Mirandés DM . Santander Miércoles, 16 enero 2019, 16:37

«No vengo a Segunda B, vengo al Racing, y eso fue motivo suficiente para decidirme por estar en Santander. Llego a un club histórico y conozco a la perfección donde estoy. Es una ciudad muy bonita, una entidad de Primera y quiero ayudar en todo lo que pueda. He notado la ilusión de la gente y yo tengo la misma que ellos para devolver a este equipo donde merece estar». Así de rotundo se mostró David Barral, el segundo refuerzo invernal incorporado por el Real Racing Club en su puesta de largo celebrada en Los Campos de Sport. El delantero, que cuenta en su haber con 221 partidos en la Liga Santander, reconoció que mantiene vivo el recuerdo de Manuel Preciado –fue su entrenador en el Sporting- y que está dispuesto a «ponerse el mono de trabajo para llegar bien al play off y conseguir el ascenso. Ese es el reto que me he marcado».

Barral, que estuvo flanqueado en su presentación por Víctor Alonso (director general) y José Luis 'Chuti' Molina (director deportivo), explicó que se ha mantenido en buen estado físico –su último equipo fue el Tokushima Vortis japonés (nueve goles en 16 encuentros) aunque «el mejor tono lo iré cogiendo con el paso de las semanas. Estoy a disposición de Iván Ania, me encuentro ya en sus manos, soy uno más de la plantilla».

Barral posa con el escudo verdiblanco. / RRC

El ariete andaluz, que la pasada campaña defendió la elástica del Cádiz CF en la categoría de plata, dijo que su nuevo entrenador le ha convencido porque «es cercano con los futbolistas», añadió que cree que el Racing «va a tener muchos triunfos con él» y destacó el recibimiento que le han dado sus compañeros: «me han acogido muy bien, me siento respaldado por ello y hay una plantilla de mucho nivel con compañeros que han jugado en Primera. Creo que tenemos muchas opciones de subir y eso ha sido clave para mi incorporación».

Trabajo y humildad

Víctor Alonso, que fue el encargado de dar a David Barral la bienvenida a su nueva casa, explicó que «se trata de un delantero sobradamente conocido con una importante trayectoria nacional e internacional en la elite», agradeció que haya hecho «una apuesta firma y decidida por el Racing al tener otras propuestas, incluso de superior categoría», y avanzó que «ya hemos recibido el transfer de Japón y su ficha estará tramitada para el partido ante el Club Deportivo Mirandés (este doming0, a las 17.00 horas) . Si Iván Ania lo considera oportuno estará a su disposición».

'Chuti' Molina, por su parte, destacó la importante trayectoria de David Barral y aseguró que «para subir necesitábamos un jugador de su carácter. No me fijo en la edad de los futbolistas, sino en su rendimiento». El Director Deportivo racinguista, finalmente, dijo que «hasta el último momento el club estará en el mercado aunque estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Si se puede completar o mejorar estaremos abiertos a hacerlo», a la par que ponderó la humildad con la que todos los estamentos del club trabajan día a día: «somos el Racing pero somos gente humilde, aún no hemos logrado nada y la temporada 2018/19 va a valorarse al final por si conseguimos o no el ascenso a Segunda División».

Barral ha pisado ya el césped del Sardinero / RRC

Currículo

David Barral Torres nació en San Fernando (Cádiz) el 10 de mayo de 1983 y comenzó a jugar al fútbol en su localidad natal hasta que en 2002 se incorporó al Real Madrid. En el conjunto blanco estuvo cuatro campañas –una en Tercera, otra en Segunda B y la última en la categoría de plata, pues el curso 2003/04 fue cedido al Club de Fútbol Fuenlabrada. El ariete andaluz fichó por el Sporting en 2006 y permaneció seis temporadas en el cuadro rojiblanco –dos en Segunda y cuatro en Primera División, durante las que disputó 201 encuentros, anotó 48 dianas y logró un ascenso a la máxima categoría.

En 2012 Barral se comprometió con el Orduspor y tras una campaña en la Superliga turca regresó a España para defender la camiseta del Levante UD en la elite -con el equipo granota marcó 18 goles en 67 partidos en la Liga Santander. El delantero racinguista jugó seis meses en el Al- Dhafra de Emiratos Árabes Unidos antes de regresar, en enero de 2015, al Granada CF en Primera División y proclamarse campeón de la liga de Chipre con el APOEL de Nicosia en 2017.

La temporada pasada David Barral militó en el Cádiz CF, con el que materializó seis tantos en 28 encuentros en Segunda División, y la primera parte de la presente campaña defendió la elástica del Tokushima Vortis japonés, su último club. El ariete verdiblanco, que mide 1,83 y pesa 78 kilos, destaca por su capacidad goleadora, poderoso remate y habilidad en el desmarque.