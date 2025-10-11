La bestia negra de Borja Jiménez

Tenemos que movernos rápido!», insistía Borja Jiménez. Gorra calada, chubasquero y pantalón largo, con los brazos cruzados en uno de los laterales del campo número ... 2 de Maero, el balón volaba durante un ejercicio. El entrenador del Sporting ya está sumergido en la preparación para intentar sorprender el domingo al Racing de José Alberto en su presentación en El Molinón). Un oponente de colmillo retorcido y un primer día nada sencillo, con los verdiblancos colíderes y un historial de duelos a sus pies. Tanto para él, durante su trayectoria como entrenador como para el Sporting, que protagonizará un duelo de alta tensión. Uno con muchas historias alrededor, en el caso del Sporting, e incluso con cuentaspara un técnioc que aspira a salir airoso el equipo para coger aire. El mensaje externo de Borja Jiménez casa con el que les ha transmitido a sus futbolistas. Poco a poco: «Un proyecto para dar pasos y salir poco a poco de esta situación».

Cualquier estadística que se cruce estos días para destripar el partido es claramente favorable al Racing, que además, curiosamente, es el equipo al que más veces se ha enfrentado Borja Jiménez en su trayectoria y que determinó, de alguna forma, su final en el banquillo del Deportivo. El abulense se ha medido once veces al Racing con con ocho derrotas, dos empates y una sola victoria, con el Leganés en su año del ascenso a Primera.

Entre las derrotas hubo una especialmente dolorosa, en febrero de 2022, en Riazor (0-1). Frenó al Deportivo, que no ascendería al final de aquel año, y lanzó al Racing, que se pondría en cabeza con una gran racha de resultados y subiría a Segunda. «Hay una cosa en la que el Dépor no nos doblaba, en huevos», llegó a asegurar el entrenador Guillermo Fernández Romo en la celebración de aquel ascenso, que no estuvo exento de polémica y de insultos al Dépor. Borja Jiménez dejó ver su malestar porque aquel partido sno se disputó en la fecha prevista. Un Racing entonces renqueante adujo dos bajas por covid para aplazarlo y lo consiguió. Se midió a los gallegos meses más tarde, cuando los de Romo estaban ya lanzados. A partir de aquella victoria, les arrollaron en la lucha por el campeonato de grupo.

La estadística tampoco mejora en los duelos entre José Alberto, que regresa el domingo a El Molinón, y el nuevo entrenador del Sporting. El primer enfrentamiento entre ambos se produjo cuando el oventense estaba al frente del filial rojiblanco, en Segunda B. Borja Jiménez se sentaba en el banquillo del Mirandés. Hasta el momento han sido cuatro partidos los que han disputado los dos técnicos: dos derrotas, una victoria y un empate.

Si que el estreno de Borja Jiménez sea precisamente frente al Racing tiene intrahistoria, más contexto aún tienen los duelos entre verdiblancos y sportinguistas. En los noventa, la rivalidad era enconada y la relación, en especial entre aficiones, mala. 'Oviedo capital; Gijón sucursal', cantaban los Campos de Sport en los noventa; un lema que hoy dejaría ojipláticos a los jóvenes racinguistas.

Todo cambió con Manolo Preciado en el banquillo. De pronto se pasó al 'Amigos para siempre'. Máxime cuando en dos temporadas consecutivas ambos equipos se jugaron la permanencia sucesivamente. En un Sporting-Racing y en un Racin-Sporting. En ambos ganó quien lo necesitaba. Los asturianos en el primner capítulo. Los verdiblancos devolvieron un año después el favor.

Desde entoncés el desplazamiento a Gijón -o el gijones a Santander- es una gran fiesta multitudinaria independientemente del resultado. Pero es que además los rojiblancos se han comvertido en equipo talismán para los cántabros, que no pierden, ni en Gijón noi en Santander, desde 2020: seis victorias y un empate. Para buscar la última derrota cántabra en El Molinón todavía hay que ir más atrás: 16 de mayo de 2015, aunque hay cierta trampa en la estadística por los años del Racing en Segunda B. En la temporada del ascenso de los guajes, un doblete de Guerrero y un gol del exracinguista Bernardo sentenciaron a los de Pedro Munitis.