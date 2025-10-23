El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aldasoro, rodeado de rivales, en el partido de vuelta del play off de la temporada pasada. Juanjo Santamaría
Fútbol

Una bestia negra venida a menos

El choque contra el Mirandés tiene pinta de revancha por el repaso rojillo al Racing el pasado curso, pero el cuadro burgalés, exiliado, está muy lejos de aquel nivel

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El racinguismo soñó con el Mirandés la pasada temporada. Soñó mal. Porque el equipo rojillo se convirtió en una pesadilla para el conjunto cántabro. Su ... bestia negra. Cuatro partidos, tres derrotas verdiblancas y un empate agónico. Cinco goles a favor y diez en contra. Alessio Lisci y los suyos les ganaron la partida a los de José Alberto y, tras una espectacular temporada, se metieron en la final del play off de ascenso a Primera División. Pero es que de aquel equipo no queda prácticamente nada ni nadie. Del vestuario, sólo el cántabro Juan Gutiérrez y el veterano Sergio Postigo. Ni del espíritu de Anduva pueden tirar los jabatos, en puestos de descenso, y exiliados en un gélido Mendizorroza por las obras en su estadio.

