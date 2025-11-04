El Burgos-Racing, de Alto Riesgo

DM Martes, 4 de noviembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado partido de alto riesgo el Burgos-Racing, que se disputará el domingo 23 de noviembre en el estadio El Plantío.

El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, está programado a las 18.30 horas y obligará a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado este martes.

Una decisión tomada por la más que previsible gran afluencia de aficionados verdiblancos a la ciudad castellana.

De cara al encuentro de este domingo, la Unión Deportiva Las Palmas ha enviado al Racing 400 entradas, a un precio de 20 euros cada una, de cara al partido que el conjunto cántabro disputará en el estadio Gran Canaria este domingo, 9 de noviembre, a las 14.00 horas.

En un comunicado, el club santanderino ha informado de que, como en ocasiones anteriores, se han abierto dos vías de acceso para conseguir entradas, ya que 107 han sido reservadas para la Asociación de Peñas del Racing (APR), las cuales son gestionadas por su Junta Directiva, mientras que 160 han sido solicitadas por abonados y simpatizantes racinguistas de la temporada 2025/26.

En esta ocasión, como no se ha llegado a la cifra total existente, 273 entradas, no ha sido necesario la realización de sorteo.

Tras cubrir las necesidades de la APR, los abonados y los simpatizantes, el club pone a disposición de todos los aficionados que lo deseen las 133 localidades restantes.

El periodo de recogida y adquisición de entradas, que es en las taquillas de los Campos de Sport, ha comenzado hoy, martes, a las 16.00 horas y finaliza mañana, miércoles, a las 20.00.

Por otro lado, LaLiga anunció ayer el horario del partido Cádiz-Racing, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion. Se disputará el domingo 7 de diciembre, a partir de las 14.00. La jornada comenzará el viernes 5 con el Burgos-Albacete y acabará el lunes 8 con los partidos Las Palmas-Mirandés y Málaga-Zaragoza.

