El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados racinguistas junto a la Catedral de Burgos, la pasada temporada. Alberto Aja
Fútbol

El Burgos-Racing, de Alto Riesgo

La previsión de un importante desplazamiento de aficionados verdiblancos a El Plantío ha motivado la decisión

DM

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado partido de alto riesgo el Burgos-Racing, que se disputará el domingo 23 de noviembre en el estadio El Plantío.

El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, está programado a las 18.30 horas y obligará a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado este martes.

Una decisión tomada por la más que previsible gran afluencia de aficionados verdiblancos a la ciudad castellana.

De cara al encuentro de este domingo, la Unión Deportiva Las Palmas ha enviado al Racing 400 entradas, a un precio de 20 euros cada una, de cara al partido que el conjunto cántabro disputará en el estadio Gran Canaria este domingo, 9 de noviembre, a las 14.00 horas.

En un comunicado, el club santanderino ha informado de que, como en ocasiones anteriores, se han abierto dos vías de acceso para conseguir entradas, ya que 107 han sido reservadas para la Asociación de Peñas del Racing (APR), las cuales son gestionadas por su Junta Directiva, mientras que 160 han sido solicitadas por abonados y simpatizantes racinguistas de la temporada 2025/26.

En esta ocasión, como no se ha llegado a la cifra total existente, 273 entradas, no ha sido necesario la realización de sorteo.

Tras cubrir las necesidades de la APR, los abonados y los simpatizantes, el club pone a disposición de todos los aficionados que lo deseen las 133 localidades restantes.

El periodo de recogida y adquisición de entradas, que es en las taquillas de los Campos de Sport, ha comenzado hoy, martes, a las 16.00 horas y finaliza mañana, miércoles, a las 20.00.

Por otro lado, LaLiga anunció ayer el horario del partido Cádiz-Racing, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion. Se disputará el domingo 7 de diciembre, a partir de las 14.00. La jornada comenzará el viernes 5 con el Burgos-Albacete y acabará el lunes 8 con los partidos Las Palmas-Mirandés y Málaga-Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  2. 2

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  3. 3

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  4. 4

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  7. 7

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  8. 8

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  9. 9

    Estos son los diez domingos y festivos propuestos para que los comercios de Cantabria abran en 2026
  10. 10

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Burgos-Racing, de Alto Riesgo

El Burgos-Racing, de Alto Riesgo