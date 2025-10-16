El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La afición del Racing, durante el partido contra el Castellón. Roberto Ruiz
Racing

Camino de un nuevo lleno en medio del debate sobre el estadio

Tras dos partidos como local en los que no se agotaron las entradas, la visita del Deportivo vuelve a aumentar la expectación

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cuando el Racing se plantó con cuatro victorias consecutivas, tenía pinta de que los Campos de Sport iban a colgar el cartel de 'No hay ... billetes' partido sí y partido también. Sin embargo, frente a Andorra y Málaga quedó algo de papel por vender. De cara al domingo, la visita del Deportivo parece haber devuelto el ambiente a la ebullición y el estadio de El Sardinero se acerca a un nuevo lleno técnico, el cuarto de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  3. 3

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  4. 4 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda
  5. 5

    El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas
  6. 6

    El Supremo considera ilegales los concursos con valoración de méritos como el de Molleda en Cartes
  7. 7

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  8. 8

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  9. 9

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  10. 10

    El Gobierno modificará la subida de cuotas de los autónomos tras la oleada de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Camino de un nuevo lleno en medio del debate sobre el estadio

Camino de un nuevo lleno en medio del debate sobre el estadio