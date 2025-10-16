Camino de un nuevo lleno en medio del debate sobre el estadio

Cuando el Racing se plantó con cuatro victorias consecutivas, tenía pinta de que los Campos de Sport iban a colgar el cartel de 'No hay ... billetes' partido sí y partido también. Sin embargo, frente a Andorra y Málaga quedó algo de papel por vender. De cara al domingo, la visita del Deportivo parece haber devuelto el ambiente a la ebullición y el estadio de El Sardinero se acerca a un nuevo lleno técnico, el cuarto de la temporada.

Ya por nombres, el partido promete. Reminiscencias de Primera División. Y también de rivalidad no muy lejana. Sin hablar de que ambos contendientes son serios candidatos al ascenso. Asimismo, el Racing ha enviado a Riazor 850 entradas, por lo que el equipo dirigido por Antonio Hidalgo traerá un buen séquito con él. Algo que ni Málaga ni mucho menos Andorra consiguieron en los dos anteriores encuentros.

La claves Lo que queda El club abre hoy, hasta el sábado, la opción de cesión de abono Menor asistencia En los dos últimos encuentros en casa, ante Andorra y Málaga, no se agotó el papel

Al cierre de las taquillas físicas de los Campos de Sport en la tarde-noche de ayer, restaban apenas 500 entradas disponibles. Esto puede llevar al club a abre hoy la venta general y también la cesión de abono, que suele estar operativa hasta 24 horas antes del encuentro.

En la jornada inaugural del campeonato, frente al Castellón, la afición respondió de manera espectacular, pese a que los partidos en el mes de agosto suelen ser más flojo en cuanto a asistencia por aquello de las vacaciones. Sin embargo, si el encuentro era en sábado, a primera hora del martes ya no quedaban boletos. 21.796 espectadores presenciaron el choque.

500 entradas aproximadamente, restaban ayer al cierre de las taquillas. 22.176 espectadores es la mejor entrada de la temporada en El Sardinero:ante la Cultural.

Parecido al encuentro contra el Ceuta, que supuso la tercera victoria en tres encuentros, aunque, en este caso, la asistencia fue algo menor pese a que también se activó la cesión de abono. Aún así, se superó el listón de los 20.000. En concreto, 20.789 aficionados en las gradas.

El peor partido del Racing esta temporada en casa fue el que más espectadores presenciaron en los Campos de Sport. Fue el que enfrentó a los de José Alberto, entonces líderes, contra el equipo que llegaba a Santander como colista: la Cultural Leonesa. 22.176 espectadores fue el dato, que además es, de momento, la mejor entrada de la temporada. Una cifra impulsada, asimismo, por los más de 1.200 aficionados que trajo consigo el cuadro leonés en su visita a El Sardinero.

En cualquier otra circunstancia, 19.862 espectadores sería una gran entrada. Tal y como se encuentra el racinguismo en la actualidad, casi es hasta floja. Es el dato que registró el estadio verdiblanco en la visita contra el Andorra. El equipo de José Alberto ya venía de cosechar dos resultados negativos y el cuadro del Principado tampoco arrastra mucho público.

Tampoco se llegó a activar la función de cesión de abono para la visita del Málaga, sólo una semana después de la derrota contra el Andorra. Ahí ya eran dos derrotas -ambas en casa- y un empate los que precedían al choque, así que la expectación se vio afectada. Y aunque el cuadro andaluz sí que trajo algo de afición consigo, no fue suficiente. Tampoco se abrió la cesión de abono y la entrada se quedó en 20.259 espectadores. De cara al domingo, contra el Deportivo, tiene pinta de que José y Carolina sacarán del cajón y volverán a colgar el cartel de 'Localidades agotadas'.