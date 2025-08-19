Los Campos de Sport no se llenaban en la primera jornada desde 2007

El Racing sigue acumulando datos, en lo social, que recuerdan e incluso compiten con sus mejores números en Primera División. Con la primera jornada de ... Liga ha llegado otro: desde 2007, precisamente en la temporada en la que de la mano de Marcelino García Toral se clasificó para la Copa de la UEFA y las semifinales de Copa, los Campos de Sport no registraban un lleno en su primera jornada de Liga. Aquellos eran los mejores tiempos deportivos del Racing en su época moderna; solo superados por el equipo de la II República, y el curso anterior ya había terminado décimo en Primera División y rondado durante una fase de la temporada, hasta que el rendimiento cayó a fin de curso, la clasificación europea de la mano de Miguel Ángel Portugal.

El sábado ante el Castellón El Sardinero registró una afluencia de 21.796 espectadores después de que se agotaran sucesivamente las entradas a la venta, las devueltas por el Castellón y las correspondientes a la cesión de asiento de los abonados. Solo los socios que decidieron no asistir al partido ni ceder su abono dejaron impidieron que se alcanzara el cupo máximo de afluencia, una vez el Racing corrigió su nuevo aforo oficial a 22.514 espectadores.

La temporada pasada ya se registró una asistencia media de 20.166 que, a tenor de lo ocurrido en la primera jornada y del nuevo récord abonos –tercera marca en los 112 años de historia del club– puede incluso mejorarse en la presente campaña, siempre en función los resultados y la prudencia que recomienda hacer esta previsión en agosto. La cifra global fue entonces de cerca de 485.000 personas. Contrasta además con otro dato: el del curso 22-23, en el que en su regreso a Segunda División el Racing promedió una asistencia de 12.110 espectadores en sus partidos en casa.

La asistencia a este primer partido frente al Castellón fue la tercera mayor de los once partidos disputados en la primera jornada, solo superada por la de El Molinón (24.896) y La Rosaleda (24.819), dos estadios que, con un aforo sensiblemente superior al de los Campos de Sport, rondan los 30.000 espectadores de capacidad.

Crecimiento y tope

Los 18.274 abonados con los que ha cerrado el Racing la campaña de captación de este verano, y en el que se ha establecido el cupo máximo, constituyen de nuevo un récord en Segunda, superando los 18.001 del invierno pasado. En aquel momento se estableció el tope en los 18.000, y ahora se ha abierto ligeramente la mano durante una última jornada de altas para propiciar que todo aquel que quisiera –y acudiera en fecha una vez salieron los escasos carnés que quedaron para el público en general, superada ya la etapa de abonados y simpatizantes– pudieran registrar el alta.

Solo en las temporadas 07-08 y 08-09 se superaron estos guarismos, si bien el aforo del estadio era entonces ligeramente superior. Precisamente en ese 2009 también fue necesario fijar en los 19.103 carnés despachados –récord histórico– el tope, cerrando la captación hasta el curso siguiente.