Alrededores del estadio poco antes del partido. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Los Campos de Sport no se llenaban en la primera jornada desde 2007

El Ssrdinero registro la tercera mejor entrada de Segunda División

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 18:00

El Racing sigue acumulando datos, en lo social, que recuerdan e incluso compiten con sus mejores números en Primera División. Con la primera jornada de ... Liga ha llegado otro: desde 2007, precisamente en la temporada en la que de la mano de Marcelino García Toral se clasificó para la Copa de la UEFA y las semifinales de Copa, los Campos de Sport no registraban un lleno en su primera jornada de Liga. Aquellos eran los mejores tiempos deportivos del Racing en su época moderna; solo superados por el equipo de la II República, y el curso anterior ya había terminado décimo en Primera División y rondado durante una fase de la temporada, hasta que el rendimiento cayó a fin de curso, la clasificación europea de la mano de Miguel Ángel Portugal.

