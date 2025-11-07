El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy busca el pase en un momento de la sesión de ayer en los Campos de Sport. Alberto Aja
Fútbol | Racing

Casting para cubrir las ausencias

José Alberto tiene varias opciones para suplir a los sancionados Íñigo Vicente y Mantilla el domingo en Las Palmas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Íñigo Vicente pegó un recital en la sesión de entrenamiento de la mañana de ayer en los Campos de Sport. Iba por el terreno ... de juego con la chistera quitada. El problema es que el mago de Derio no viajará el domingo a Las Palmas. Por eso, le mandaron antes de tiempo a la ducha, para reducir la carga, y se mosqueó, porque estaba disfrutando. Mientras tanto, José Alberto busca la mejor opción para suplir al vasco en el extremo izquierdo y también a Álvaro Mantilla en el lateral derecho. Ambos sancionados, dejan sendos huecos en un once que ya empezaba a recitarse de carrerilla.

