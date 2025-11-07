Casting para cubrir las ausencias

Íñigo Vicente pegó un recital en la sesión de entrenamiento de la mañana de ayer en los Campos de Sport. Iba por el terreno ... de juego con la chistera quitada. El problema es que el mago de Derio no viajará el domingo a Las Palmas. Por eso, le mandaron antes de tiempo a la ducha, para reducir la carga, y se mosqueó, porque estaba disfrutando. Mientras tanto, José Alberto busca la mejor opción para suplir al vasco en el extremo izquierdo y también a Álvaro Mantilla en el lateral derecho. Ambos sancionados, dejan sendos huecos en un once que ya empezaba a recitarse de carrerilla.

Para el carril diestro de la zaga, Clèment Michelin parte con ventaja. Es el más específico de los dos disponibles y el que más se ajusta al estilo ofensivo de José Alberto. De hecho, ha sido el titular cuando el míster no se ha decantado por Mantilla.

Y luego está la opción de Marco Sangalli, que si bien la temporada pasada fue uno de los laterales derechos de la plantilla, en lo que va de curso apenas ha actuado algún rato suelto ahí y el segundo tiempo en Copa. José Alberto le ha ubicado más en el extremo izquierdo, que, lógicamente, es otra de las alternativas para visitar Las Palmas.

Hasta ahí, la lógica. El hombre por hombre. Pero si José Alberto decide ir más allá, siempre puede desplazar a Pablo Ramón al carril diestro para fortalecer esa parcela y dar entrada en el centro de la zaga a uno de los centrales que menos están contando últimamente. Javi Castro ha entrado alguna vez desde el banquillo y Manu Hernando, salvo la Copa, lleva bastante sin jugar. Es una propuesta viable, especialmente ante el potencial del rival, pero también es cierto que el míster no lo ha ensayado en lo que va de semana. Eso sí, sabe perfectamente lo que le puede dar Pablo Ramón junto a la línea de cal, por lo que tampoco sería muy necesario hacer probaturas.

Para el extremo izquierda, parecido. Con Mario García como único lateral zurdo por la lesión de Jorge Salinas, se busca habitante para circular por delante del cántabro. Ya se ha citado la opción de Marco Sangalli, que tiene una fortaleza añadida. José Alberto ha visto en el vasco una especie de extremo híbrido, que permite atacar al rival con balón y añadir un efectivo más a la zaga en defensa. El problema es que quien le cubrirá las espaldas no es reconvertible en central, por lo que la iniciativa pierde fuerza.

En cuanto a los recambios más lógicos, la candidatura de Suleiman Camara es la más sólida. El catalán está bien. Cuando ha jugado ha rendido a buen nivel y ayer, por ejemplo, en el entrenamiento, también fue de los más destacados. Se está ganando más protagonismo, pero ahora es el técnico el que se lo tiene que dar.

Lo mismo que al canterano Yeray, aunque el extremo zurdo no es exactamente su negociado. Es verdad que su pierna buena es la izquierda, pero su zona de actuación predilecta está en el otro costado, desde donde es capaz de meterse hacia dentro y hacer uso de su gran golpeo de balón. Sin embargo, también es verdad que el propio José Alberto, prácticamente recién aterrizado en Santander, le dio la alternativa al de Isla en ese extremo izquierdo y, precisamente, en Las Palmas. Por lo que tampoco se puede descartar.

19 goles juntos

Pero hay una posibilidad que cobra mucha fuerza después de la sesión de trabajo de ayer. El Racing se enfrenta el domingo al equipo menos goleado de la categoría. Los canarios apenas han encajado siete tantos en doce encuentros. Y la ausencia de Íñigo Vicente le permitiría a José Alberto poner a los tres máximos goleadores de Segunda División -sin contar a Agus Medina, del Albacete- en el mismo once. 19 tantos entre los tres. El míster probó con Asier Villalibre como punta y Jeremy por detrás de él, como una especie de media punta o segundo delantero. Claro, eso supone sacar de la sala de máquinas a uno de los centrocampistas. Y la solución que está probando el entrenador asturiano es la de acomodar a Peio Canales junto a la banda izquierda. El vasco tiene pinta de ser un jugador de esos de 'donde le pongas' y puede ser un buen apoyo en lo combinativo, como Íñigo Vicente, pero además sumar su trabajo y recorrido en esa banda.

Esta combinación, además del potencial evidente por la composición, tiene otra posible ventaja para José Alberto. Tiene tres delanteros de muy alto nivel. Un Jeremy en un estado de forma brutal; un Villalibre que, si bien las sensaciones últimas no son buenas, su capacidad goleadora es indudable y un Arana recién salido de una lesión larga que partía como delantero titular de este Racing allá por el mes de julio.

Así, con dos de los tres delanteros en el campo de inicio, el míster tiene más opciones de dar minutos y protagonismo a todos. Porque, si sólo jugase Jeremy en punta, como sería previsible, es más complicado meter a dos arietes desde el banquillo en la segunda mitad.

Probablemente José Alberto ya tenga la decisión tomada. Tampoco tiene mucho margen ya para pruebas, porque la sesión de hoy en las Instalaciones Nando Yosu será poco más que estrategia y la de mañana ya en Gran Canaria será más de descarga del viaje que de calidad. Lo que está claro es que, con el salto que ha dado la plantilla esta temporada, el fondo de armario ha crecido y también las benditas dificultades del entrenador para confeccionar el once. Y, lógicamente, también los malabarismos para gestionar los minutajes en un vestuario con mucha ambición.