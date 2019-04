Fútbol / Racing Cayarga, Hidalgo y Sergio Ruiz dosifican las cargas para mantener el buen tono Cayarga (izquierda) junto a Pablo Rodríguez (preparador) e Hidalgo (derecha). / Daniel Pedriza Los tres futbolistas se retiraron antes de tiempo el miércoles y ayer apenas entrenaron. Ania quiere prolongar su estado de forma hasta el play off MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 6 abril 2019, 07:50

«Ni Sergio, ni Cayarga, Hidalgo y Óscar Gl. Se quedaron en el gimnasio, pero no por ningún problema. No queríamos que hicieran los rondos. Han acumulado muchos partidos y preferimos que no los hicieran», aseguró Iván Ania. Fue extraño no verles sobre el campo. El pasado miércoles también se retiraron antes de tiempo y eso provocó una cierta preocupación, entre otras cosas porque los tres primeros son los que mejor forma y ritmo tienen en estos momentos del equipo. El caso de Óscar es distinto, porque está sancionado después de ser expulsado el pasado sábado en Lezama. El eterno debate que por ahora no ha encontrado respuesta es si será mejor o no darles descanso a Sergio, Cayarga y Nico Hidalgo. Su chispa es tan buena que ese respiro puede jugarles una mala pasada. Los dos fueron titulares en Lezama. El asturiano conoció el banquillo las dos jornadas anteriores, pero el extremo derecho aún no ha descansado. Mañana Ania deberá mover sus peones. Cejudo fue el sacrificado en Bilbao, mientras que Lombardo sigue lesionado. Ante un rival encerrado como parece que será el Tudelano, todo indica que será necesario abrir el campo y en esa tesitura ninguno de los dos, Cayarga e Hidalgo, debería faltar.

En el resto del campo, Olaortua sustituirá al sancionado Gil -salvo sorpresa- y al igual que ocurrió en las últimas semanas, la incógnita seguirá estando en el doble pivote. La pareja Mario Ortiz y Sergio Ruiz se ha consolidado hasta el punto de que Quique Rivero y Rafa de Vicente -más este último- han pasado a un plano meramente testimonial. Sin embargo, los dos futbolistas aportan algo que ninguno de los anteriores tiene y serán necesarios en determinados partidos. En esas posibilidades aparece Kitoko, que también sigue sin gozar de oportunidades. Demasiado donde elegir. Es probable que Ania esté deseando lograr el primer puesto cuanto antes para poder en estos siete partidos que siguen ensayar y explorar su plantilla. Julen y Aitor Buñuel, en los laterales, no ofrecen dudas. Redru seguirá siendo uno de los descartes.