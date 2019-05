Fútbol | Racing Cejudo sufre una elongación en el bíceps femoral y es duda para el play off Cejudo se lamenta, tra caer lesionado en el Carlos Tartiere. :: LOF El cordobés se retiró del partido en Oviedo para no arriesgar y ayer las pruebas confirmaron la dolencia. Su periodo de recuperación depende de la evolución MARCOS MENOCAL Santander Martes, 14 mayo 2019, 07:15

Peligra el play off para Álvaro Cejudo. El futbolista cordobés sufre una elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha que le hace ser seria duda para la fase de ascenso que comienza la semana que viene. Su periodo de recuperación es un tanto indeterminado y dependerá de la evolución que tenga durante los próximos días.

El centrocampista pidió el cambio mediada la primera parte en el duelo del Racing con el Oviedo B. sintió unas molestias musculares y su primera reacción fue no arriesgar. El cordobés se echó las manos a la parte posterior del muslo y miró al banquillo. Su rostro lo decía todo. El futbolista fue sustituido por Dani Segovia y el equipo se vio obligado a cambiar a su vez de dibujo y de planteamiento. Cejudo fue sometido ayer a las pertinentes pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión. Las sospechas se confirmaron con el diagnóstico médico, pero afortunadamente no se ha producido una rotura de fibras que era la peor de las suposiciones. Tiene por delante apenas doce días para recuperarse si quiere estar presente en el partido de ida de la eliminatoria del play off. Obviamente será baja el domingo en el choque ante el Logroñés y el cuerpo técnico le aplicará un trabajo específico para que apure al máximo su puesta a punto. Se trata de la cuarta lesión del futbolista esta temporada y un contratiempo importante para el técnico, dado el peso que Cejudo tiene en la plantilla.

Se trata de la cuarta lesión del cordobés, un contratiempo para Ania y la plantilla

En cuanto al resto, la sesión de ayer tan solo sirvió para que los que jugaron en Oviedo se activasen y los que no aprovecharan el día con más intensidad. No está descartado que Ania tenga que echar mano del filial para completar la convocatoria el sábado, dado qeu a Cejudo se le añadirán Barral, Segovia y Rafa de Vicente, todos ellos con cuatro cartulinas amarillas y el técnico ya avisó que no jugarían para evitar riesgos de una posible sanción.

Pendiente de la televisión

Por otra parte, Movistar+ está cerca de llegar a un acuerdo con la Federación Española de Fútbol para televisar los partidos del play off de ascenso a Segunda, con lo que si se confirma, todos los aficionados que así lo deseen podrían seguir las evoluciones del Racing a través de esta plataforma. Se trata de una negociación no del club, sino federativa, y podría concretarse incluso hoy mismo.