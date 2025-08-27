El Ceuta pide la cesión de Jeremy El club ceutí, que visita el sábado El Sardinero, ha posado sus ojos en el canterano, que está en la rampa de salida

Que Jeremy podría salir cedido para buscar minutos no es ningún secreto. El propio Chema Aragón lo reconoció en la presentación del portero Plamen Andreev. «En el caso de Jeremy es contraproducente, después de haberle renovado, que pueda hacer otro año con muy poquito minutaje y, bueno, estamos valorando todo lo que nos llega», señaló el director deportivo. Y lo cierto es que el delantero tiene pretendientes en Segunda.

El Ceuta se ha interesado por el de Maliaño y desde allí admiten que han propuesto al Racing la posibilidad de hacerse con el atacante en forma de cesión, pero el club cántabro no ha respondido aún a la oferta. Y es que la situación es delicada. Ahora mismo si se deja salir al canterano, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 más otro año opcional, el equipo se quedaría únicamente con un ariete disponible, Asier Villalibre, ya que Juan Carlos Arana aún no se ha recuperado de su fractura de la base del quinto metatarsiano derecho traumática no desplazada, aunque cada vez está más cerca de regresar con el equipo.

En el Ceuta gusta, pero de momento todo está parado y los del 'equipo caballa' están a la espera de un desenlace que podría darse si el Racing encuentra un nuevo delantero o si se acercan posturas el sábado, porque precisamente los ceutíes son el rival del Racing esta jornada en El Sardinero (17.00 horas). Jeremy, que ha sido convocado con la selección española sub18 y también con la ecuatoriana sub20, ha disputado con el Racing 21 partidos en las tres últimas temporadas en Segunda División.