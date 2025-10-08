El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Damaso Arcediano le enseña la cartulina roja a Alberto, del Castellón. Roberto Ruiz

Cinco expulsiones sin debate

Las rojas que han recibido los rivales del Racing en las ocho jornadas que van de Liga han sido claras. Andrés Martín ha forzado tres de ellas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:32

«Hay mucha presión en todos los sitios; mucho nerviosismo. Cada uno juega sus cartas cmo quiere. Hay una presión exterior brutal con el Racing, ... porque parece que ganamos con un jugador menos, pero nadie ve la agresividad de los rivales. Y por eso juegan con uno menos, porque nos paran a base de leñazos permanentes. No es debatible». Y, efectivamente, como dijo José Alberto el pasado domingo, las cinco expulsiones que han visto los rivales del equipo cántabro esta temporada no son debatibles.

