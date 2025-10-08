Cinco expulsiones sin debate

«Hay mucha presión en todos los sitios; mucho nerviosismo. Cada uno juega sus cartas cmo quiere. Hay una presión exterior brutal con el Racing, ... porque parece que ganamos con un jugador menos, pero nadie ve la agresividad de los rivales. Y por eso juegan con uno menos, porque nos paran a base de leñazos permanentes. No es debatible». Y, efectivamente, como dijo José Alberto el pasado domingo, las cinco expulsiones que han visto los rivales del equipo cántabro esta temporada no son debatibles.

Tres y media –cuatro de las expulsiones han sido directas y una por doble amarilla– de ellas son por «leñazos». Por patadas o plantillazos. Luego está la segunda amarilla a Jacobo, del Córdoba, por cortar un contraataque y el penalti sobre Villalibre frente al Castellón.

Yel que tiene un imán para atraer expulsiones es Andrés Martín. A veces, a costa de su propia salud. Porque tanto el domingo contra el Málaga como en el partido frente al Ceuta, fueron sus tobillos los que pagaron las ganas del rival de parar a un futbolista tan determinante como el sevillano. «Es fútbol y para eso hay un reglamento y hay que juzgar las acciones en cuanto a la violencia, agresividad o llámalo como quieras. Pero que los jugadores reciban ese tipo de entradas no ayuda al fútbol», afirmó el míster sobre la integridad de sus futbolistas. Parece que dijo más por lo que calló que por lo que verbalizó.

Tampoco es algo nuevo. En verdad, es una circunstancia que se viene dando habitualmente desde que arrancó 2025. La temporada pasada, el Racing vio cómo expulsaban a ocho futbolistas del equipo rival. Cinco de ellos han sido ya en la segunda vuelta del campeonato, por lo que, en lo que va de año, son diez las ocasiones en que los verdiblancos han jugado con un futbolista más. Hay que agregar, además, que en el encuentro del curso anterior contra el Huesca fueron tres los futbolistas que vieron la cartulina roja en el mismo encuentro.

Los de José Alberto han jugado 180 minutos –sin contar los añadidos– con un futbolista más. Dos partidos enteros. Y aunque los 'haters' digan que el Racing sólo gana cuando juega en superioridad numérica, lo cierto es que las circunstancias sí que han allanado el camino, pero no han sido tan determinantes. Ante Catellón y Ceuta, los cántabros ya iban por delante en el marcador; contra el Almería, los verdiblancos perdían por 2-0 y acabaron remontando, aunque les costó sacar provecho de la situación; contra el Córdoba iba ganando y acabó empatando y ante el Málaga, con empate a cero, la patada de Montero sí que le echó un buen cable para acabar ganando. Por cierto, en Albacete también remontó y terminaron el choque once contra once.

Racing 3-1 Castellón El VAR interviene para señalar un penalti claro

Ya se había sobrepasado el minuto 80 de encuentro y el Racing vencía por dos goles a uno al Castellón. Los verdiblancos eran superiores, pero no habían logrado matar el partido. En ese momento, Asier Villalibre entró en el área y, cuando fue a rematar, fue empujado por Alberto. Damaso ARcediano no señaló la pena máxima, pero le avisaron desde Las Rozas para que lo hiciera. Andrés Martín fue el encargado de hacerlo efectivo. El propio Alberto pidió disculpas, posteriormente, a su afición en redes sociales por la acción.

Racing 4-1 Ceuta El tobillo de Andrés Martín, el saco de los golpes

En la tercera jornada, con Andrés Martín ya arriba de la clasificación de máximos goleadores, ya le pintaron la diana en los tobillos. Ante el Ceuta, primero le pegó un habitual de los «leñazos», como Matos. Minuto 21. Luis Bestard lo solventó con una amarilla. El Racing ya iba por delante en el marcador. Íñigo Vicente hizo el segundo y los caballas recortaron distancias. Pero, en el añadido, Andrés Martín agarró la pelota en el centro del campo y enfiló la portería ceutí. Anuar, sabedor de que se avecinaba un lío, se lanzó con la plancha por delante y conectó con el tobillo izquierdo del sevillano. Como se está convirtiendo en norma, el colegiado no sacó la roja hasta que no vio la acción en el monitor. La siguiente semana, el extremo verdiblanco se ausentó de varias sesiones a causa de las molestias en su articulación.

Almería 2-3 Racing Marco Sangalli se lleva un plantilla de Lopy en el talón

El Racing no compareció o compareció poco en su visita a Almería. Tan poco, que en el minuto 19 los de José Alberto ya iban perdiendo por dos goles a cero. El choque iba a cambiar, o eso parecía, en el 27, cuando Lopy pisó con los tacos el talón a Marco Sangalli. En esta ocasión, y pese a que era más difícil de ver que, por ejemplo, la anteriormente citada de Anuar, Andrés Fuentes ni dudó ni pidió el comodín de Las Rozas. Roja directa. Lo cierto es que, en este caso, la superioridad numérica no se notó hasta bien avanzada la segunda parte. Hasta que Jeremy no sacó de la chistera dos goles en un minuto, el Racing siguió siendo peor que su rival aún con un futbolista más. Pero, acabó ganando.

Córdoba 2 - 2 Racing Doble amarilla a Jacobo: plantillazo y agarrón

En Córdoba, el Racing, sin ser brillante, hizo un ejercicio de pegada. Y pudo meter alguno más, pero se tuvo que conformar con un 2-0. En el minuto 67, Jacobo recibió una cartulina amarilla tras un plantillazo sobre Mantilla. Justo antes de que el equipo de Iván Ania recortase distancias en el 73. Sin embargo, cuando entraban las apreturas, todo apuntaba a que el camino se allanaba para los cántabros. En una contra, Andrés Martín salió como un tiro desde la medular hacia el área rival. Jacobo le tocó lo justo y el racinguista exageró lo suficiente para que Carlos Muñiz le mostrase la segunda amarilla al cordobesista. Era el minuto 78. Había que aguantar. Sin embargo, en el 98, con respaldo del VAR, el colegiado señaló un penalti de Salinas sobre Rubén Alves por un presunto codazo que permitió el empate local.

Racing 3-0 Málaga Patada a destiempo del exracinguista Montero

Montero parecía que iba a salir indemne de su visita a Santander. Algunos pitos, hubo incluso quienes le aplaudieron... Pero, mayormente, indiferencia. Sin embargo, en el minuto 43, al exracinguista se le fue la pinza y le pegó un levante en el tobillo a Andrés Martín. A destiempo. Marta Huerta le sacó una amarilla. No se mojó, sabedora de que siempre está el VAR para las escenas complicadas. Y así fue, intervinieron desde Madrid para que rectificase su decisión y le mostrase una roja clara. El Racing ya estaba empezando en ese momento a ser mejor que su rival, pero la expulsión del sevillano facilitó las cosas a los verdiblancos.