Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos
Los aficionados esperan toda la noche para hacerse con uno de los 550 carnés de socio que restan hasta llegar al tope de los 18.000
Marco G. Vidart
Santander
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:53
Toda la noche en vela por el Racing. Unos cuantos aficionados han hecho cola en los Campos de Sport para, a partir de las 10.00 horas, comprar los últimos 550 abonos disponibles. El club ha llegado a la cifra de 17.450, así que solo quedan esos 550 para llegar a los 18.000, la cantidad máxima que ha fijado el club.
👋🏼 ¡Buenos días, racinguistas!— Real Racing Club (@realracingclub) August 8, 2025
🫂 Sabíamos que teníamos la mejor afición del mundo, pero cada día os superáis
🏟️ Ojalá pudiésemos tener un estadio más grande porque lo seguiríais llenando
💚 Gracias por responder siempre#VenASentirlo #NuestroNorte pic.twitter.com/DLeyxdNXL4
A esa hora comenzará la venta en las taquillas del estadio y también a través de la plataforma abonados.realracingclub.es, con lo cual es de esperar que a lo largo de esta mañana, el Racing complete ese número máximo de abonados.
