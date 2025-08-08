Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos

Marco G. Vidart Santander Viernes, 8 de agosto 2025, 08:53 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

Toda la noche en vela por el Racing. Unos cuantos aficionados han hecho cola en los Campos de Sport para, a partir de las 10.00 horas, comprar los últimos 550 abonos disponibles. El club ha llegado a la cifra de 17.450, así que solo quedan esos 550 para llegar a los 18.000, la cantidad máxima que ha fijado el club.

👋🏼 ¡Buenos días, racinguistas!



🫂 Sabíamos que teníamos la mejor afición del mundo, pero cada día os superáis



🏟️ Ojalá pudiésemos tener un estadio más grande porque lo seguiríais llenando



💚 Gracias por responder siempre#VenASentirlo #NuestroNorte pic.twitter.com/DLeyxdNXL4 — Real Racing Club (@realracingclub) August 8, 2025

A esa hora comenzará la venta en las taquillas del estadio y también a través de la plataforma abonados.realracingclub.es, con lo cual es de esperar que a lo largo de esta mañana, el Racing complete ese número máximo de abonados.