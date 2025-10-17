El Comité contesta y mantiene la sanción a Sangalli El Racing ya conoce el resultado del recurso a la tarjeta roja que el jugador vio en El Molinón. Es negativo y el futbolista se perderá los dos próximos partidos

Leila Bensghaiyar Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 20:30

Los problemas derivados de la expulsión de Marco Sangalli en Gijón la pasada jornada traen de cabeza al Racing, que el domingo se tiene que enfrentar al Deportivo (El Sardinero, 18.30 horas), un rival que es por ahora un aspirante serio a pelear por el ascenso. Y finalmente lo va a hacer sin el donostiarra. Hoy, a última hora de la tarde, el Comité de Disciplina Deportiva comunicó al Racing que mantiene la sanción de dos partidos al jugador por una protesta a Orellana Cid en el encuentro ante el Sporting. Precisamente, José Alberto se había pronunciado esta misma mañana en la rueda de prensa previa al partido sobre la situación, ya que un problema informático había obligado a los cántabros a enviar de nuevo el recurso, lo que provocó un retraso en su resolución.

El asturiano se quejaba de que el problema no era solo la sanción, sino la incertidumbre. «Al final los perjudicados somos el cuerpo técnico, que no sabemos 48 horas antes de un partido si contamos con un jugador o no», decía el técnico, que lamentó el impacto de las decisiones arbitrales. «La diferencia de pitar una jugada un segundo más tarde o un segundo antes es tener un punto o no tenerlo, y en esta categoría un punto más o menos es ascender directo, jugar un play off, no jugarlo, salvarte o no salvarte. Es muy importante», reflexionaba. El caso es que el Racing pierde a Sangalli para los dos próximos encuentros.