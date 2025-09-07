El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy celebra uno de sus goles en Almería. LOF

«Estoy contento por lo mío, pero lo importante es el equipo»

Jeremy, protagonista en Almería, afirma que, aunque costó, «al final salió el partido que queríamos»

DM

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:28

Al Racing le costó en su visita al Almería, pero «al final ha salido el partido que queríamos» dijo el protagonista de la tarde en ... Almería: Jeremy. «En la primera parte nos ha costado un poco más, pero hemos luchado hasta el final», afirmó el canterano, quien puso en valor el vestuario.

