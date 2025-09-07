«Estoy contento por lo mío, pero lo importante es el equipo»
Jeremy, protagonista en Almería, afirma que, aunque costó, «al final salió el partido que queríamos»
Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:28
Al Racing le costó en su visita al Almería, pero «al final ha salido el partido que queríamos» dijo el protagonista de la tarde en ... Almería: Jeremy. «En la primera parte nos ha costado un poco más, pero hemos luchado hasta el final», afirmó el canterano, quien puso en valor el vestuario.
«Siempre nos animamos en todos lados a los que vamos y eso se agradece. La verdad es que van las cosas bien, cuatro de cuatro», simplificó el canterano verdiblanco, antes de centrar el tiro:«Estamos pensando ya en el siguiente partido» Estoy contento con lo mío, pero lo importante es el equipo», concluyó.
