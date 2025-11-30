El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Vicente se lleva la mano a la oreja para celebrar su tanto ante el Eibar

Íñigo Vicente se lleva la mano a la oreja para celebrar su tanto ante el Eibar Alberto Aja

«Estoy muy contento a nivel personal, pero sobre todo por los tres puntos en casa»

El Mago de Derio marcó un tanto ante el Eibar, el primero del partido, y, además, con diez asistencias se convierte en el máximo asistente de la Liga

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:49

El día de hoy no pudo ser más redondo para Íñigo Vicente. El Mago de Derio marcó un gol y además firmó su asistencia número ... 10, con lo que se convierte en el máximo asistente de la Liga. «La verdad es que muy contento a nivel personal, pero sobre todo porque el equipo ha ganado, sigue compitiendo muy bien y tres puntos en casa», decía el vizcaíno.

