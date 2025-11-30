«Estoy muy contento a nivel personal, pero sobre todo por los tres puntos en casa»

El día de hoy no pudo ser más redondo para Íñigo Vicente. El Mago de Derio marcó un gol y además firmó su asistencia número ... 10, con lo que se convierte en el máximo asistente de la Liga. «La verdad es que muy contento a nivel personal, pero sobre todo porque el equipo ha ganado, sigue compitiendo muy bien y tres puntos en casa», decía el vizcaíno.

El '10' abrió la lata ante los armeros y dio una asistencia de pillo a Sangalli para que hiciera el 4-0. «Son cosas que trabajamos en los entrenamientos. El primer gol mío lo trabajamos mucho. Esos controles, esos disparos ahí abajo y, bueno, el balón parado llevamos varias temporadas haciendo muchos goles, haciendo mucho daño. Es el reflejo de todo lo que se trabaja durante la semana», explicaba el extremo que tiene claro por qué sus acciones son tan precisas. «Los compañeros que tengo arriba son muy buenos todos, hay muchísimo nivel. Así es mucho más fácil. Me entiendo muy bien con todos», decía.

🎙️ FLASH | Declaraciones de Iñigo Vicente tras la victoria contra la @SDEibar #RacingEibar pic.twitter.com/gflMKNoBEr — Real Racing Club (@realracingclub) November 30, 2025

Entrando en diciembre, ya quedan pocos partidos de Liga para finalizar la primera vuelta y el extremo no quiere que se repita la historia de la temporada pasada. «Este mes fue el estuvimos muy mal. Nos perjudicó y como ya lo tenemos en la cabeza ya sabemos que como no compitamos cada partido, como no demos el cien por cien como hemos hecho hoy, no vamos a conseguir los tres puntos».