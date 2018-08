Fútbol / Racing Daniel Segovia: «He venido aquí para hacer cosas grandes» Alberto Aja Víctor Alonso presenta al nuevo delantero centro como «la pieza del puzzle que faltaba en esa punta de ataque» LEILA BENSGHAIYAR Viernes, 10 agosto 2018, 15:44

El pasado ocho de agosto la afición del Racing se quedó fría. El club anunció el fichaje de un jugador desconocido por la mayoría de su masa social, Daniel Segovia (Madrid, 1985), un delantero centro de 33 años que procede del Bengaluru FC de la Superliga India. El madrileño ha pasado casi la mita de su vida deportiva fuera de España y con este regreso tiene muy claro cuál es su objetivo. «He venido aquí para hacer cosas grandes y espero que entre todos podamos hacerlo posible».

El duodécimo refuerzo del Racing destaca por su altura -1.92 metros- y según Víctor Alonso «es la pieza del puzzle que faltaba en esa punta de ataque en base a las características que teníamos con otro jugadores». Segovia se define como un futbolista que puede aportar «disciplina, trabajo e ilusión» y en el campo le gusta «trabajar para el equipo». Pero no son sus únicas cualidades. «Aguanto bien el balón de espaldas a portería, tengo facilidad para hacer goles y remato bien de cabeza», añadió. Además lanzo una invitación para quienes aún desconozcan su trayectoria y estilo de juego. «Creo que cualquier persona que no me conozca y quiera saber algo más de mí puede verlo en internet y a partir de hoy disfrutarlo en el Racing».

El jugador comenzó en un Rayo Vallecano recién descendió a Segunda B y allí debutó con grandes jugadores como Koke o Negredo. Después de dos años más en el conjunto madrileño Segovia decidió que lo mejor era un cambio de aires. «Debido al estancamiento que tenía en España y que la situación económica tampoco acompañaba al país en ese momento, decido hacer las maletas y poner rumbo al extranjero». Una decisión que cuando echa la vista atrás recuerda como «la mejor que tome en mi vida porque crecí personal y deportivamente», explicó.

Esas maletas las ha hecho y deshecho en múltiples ocasiones. Olympique de Marsella B, regreso a la Liga española con el Fuenlabrada, Algeciras o Real Zaragoza B... Bundesliga, la Primera División de Azerbaiyán con el Neftchi Baku PFK y también Superliga India, de donde procede. Un periplo nada desdeñable.

Segovia no tardó mucho en decantarse por el Racing una vez que el responsable de la parcela deportiva se puso en contacto con él. «En apenas un par de días di la respuesta». Y eso que la primera intención del jugador no pasaba por regresar a la Liga española a un equipo de Segunda B. «Mi idea no pasaba por venir a Segunda B, pero está claro que a un club como el Racing por jugadores, infraestructura.. etc. no puedes decirle que no», adujo para explicar los motivos que le llevaron a tomar la decisión de aterrizar en Santander. Una determinación que no tomó solo. «Llevaba mucho tiempo jugando en Segunda y Primera fuera de España y mi mujer tampoco quería que volviésemos a Segunda B porque sabe lo difícil que es la categoría, los estadios que hay… Pero el Racing es un equipo laureado en España y de los más grandes. No podía decir que no», insistió.

En ese momento Chuti Molina quiso hacer un pequeño apunte: «Equipos de segunda B punteros le pusieron el contrato encima de la mesa y con presupuesto más alto que el nuestro. Pero él quiso venir al Racing», apostilló el director deportivo.

La facilidad para hacer goles de Dani Segovia parece ser una de sus características, aunque es cierto que sus mayores dinámicas de acierto se han dado en la Liga Austríaca. En ese sentido, Segovia compara la exigencia de la Primera División de Austria con «el último tercio de Primera División de España, los últimos diez equipos y los cuatro o cinco equipos top de Segunda».

En el esquema táctico puede desenvolverse como único punta de referencia o jugando con dos delanteros arriba. «Me siento a gusto de cualquiera de las dos maneras. Donde me pida el míster ahí me siento cómodo, todo lo que sea cerca del área, pero también puedo salir del área combinar con los compañeros…»

A pesar de que acaba de desembarcar en Santander el jugador ya participó esta mañana de viernes en la sesión de entrenamiento en La Albericia con el resto de sus compañeros. Aunque ha estado entrenando por su cuenta antes de su llegada al Racing quiere hacer todo lo posible para recuperar su mejor estado de forma, sobre todo con balón. «Si tengo que entrenar en doble sesión o hacerlo solo, lo haré, porque quiero estar lo antes posible al 100%. En un par de semanas estaré al 100%», aventuró.